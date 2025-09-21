José Armas, mago asturiano: "Con 15 años me tragaba 20 agujas y una bola de hilo y las sacaba enhebradas"

“Es la capital de la tierra más mágica que existe”. Así habla José Armas, ovetense de cuna, de la ciudad que le vio crecer hasta convertirse en uno de los magos más importantes del panorama nacional. Sus primeros pasos en el sector los dio ayudando a niños en el HUCA y, pese a estudiar la carrera ingeniería informática, él tenía claro que quería ser mago. Para el ilusionista, las fiestas de San Mateo también son mágicas, sobre todo por “el ambiente único” que generan en la ciudad.

El mejor regalo de comunión te lo dio un mago

¡Cierto! En mi primera comunión vino un mago. Yo era un niño muy introvertido y durante la actuación estaba muy callado y atento. El mago se fijó en que a mí me llamaba más la atención y me invitó a una reunión de magos. A partir de ahí comencé a verlos siempre por televisión y a los 16 años me lo empecé a tomar más en serio.

Cómo describiría la magia

“Es el arte con mayor capacidad de impacto psicológico y de fascinación, teniendo en cuenta de que es vivir lo imposible. Lo compararía con la música por su capacidad de emocionar, pero es diferente. El impacto psicológico que genera en el espectador el ver algo aparentemente sobrenatural e inexplicable es algo que la gente no olvida nunca. El otro día estuve haciendo hipnosis en un evento y me decían que era lo más impresionante que habían visto en su vida. Algunos piensan que se hace con actores, pero cuando ven a sus familiares caer desplomados no lo olvidan. Cuando hacemos magia sabemos el secreto y que no tenemos poderes; en cambio, con la hipnosis no entendemos bien lo que pasa en el cerebro de la gente. Es el único momento como mago que tienes la sensación de que tienes poderes.

La clave para ser un buen mago es…

No es tanto hacer el número más complicado, sino la comunicación. Siempre intentamos superarnos, pero al final el buen espectáculo de magia es en el que la gente se lo pasa bien. A veces con algún truco sencillo consigues un gran impacto y con otros más complicados no. La magia es el único arte donde no se valora la técnica porque no se conoce, más allá del propio artista. Hay que valorar el impacto que genera en el espectador.

Son muchos años en la industria, seguro que tiene muchas anécdotas

Tengo una buena de San Mateo. Hay un juego que suelo hacer mucho de transformar un billete cualquiera en uno de 500. Un amigo me mandó hacer el truco delante de unos colegas, lo transformé y uno se emocionó tanto que tiró de él y nos quedamos con medio billete cada uno. No pasa nada eh, vas al banco y te lo cambian, pero se lo cargó de la emoción.

¿Cuál es el objeto más peligroso con el que realizaste un truco?

Fue con 15 años, de la que empezaba. Me tragaba entre 12 y 20 agujas y una bola de hilo y las sacaba enhebradas. Causaba mucho impacto, pero a día de hoy ni por todo el dinero del mundo lo volvería a hacer. Si cualquiera de esas agujas se clava... no me molestaría ni en ir al hospital porque en pocos segundos estaría muerto.

Usted como ovetense, ¿cree que también hay algo de magia en esta tierra?

Siempre lo digo. Asturias es la tierra más mágica del mundo, por tradición y porque lo tenemos todo: playa, montaña, ciudad, medio rural y un clima excelente. Algunos se quejan, pero este clima lo firmarían en cualquier otro lugar de España.

¿Cómo sería su San Mateo perfecto?

Lo bonito de estas fiestas es que se vivan fuera. La gente invade las calles, los chiringuitos y no se mete en sitios cerrados. Es la tradición y se debe mantener, todo el mundo está de buen humor. San Mateo habría que alargarlo todo el año para que los políticos y el resto de agentes sociales tuviesen siempre ese buen rollo.

Una anécdota inolvidable en estas fiestas

Mi primera actuación televisiva fue en San Mateo. Preparé un par de números a conciencia. ¡Era la primera!, si sale bien te catapulta y te impulsa, pero si te sale mal… a lo mejor no te atreves a volver a hacerlo, pero quedó muy bien. En uno de los números fingía un fallo para dar una sorpresa mayor y el presentador pensó que había fallado de verdad. Con su buena voluntad trató de taparlo, pero yo le dije "no no, fijate bien". Necesitaba que se diese cuenta de que había fallado para dar una sorpresa más grande.

Si tuviera una varita, ¿qué cambiaría de Oviedo?

La verdad que Oviedo es bastante perfecto como ciudad, pero quizá pediría extender el buen rollo de San Mateo a todo el año. Y también una mayor actividad cultural para todos los públicos, que abarque más zonas de la ciudad y a más publico.

¿A qué famoso le gustaría hacerle un truco de magia?

Me hubiera gustado hacerle uno al Papa Francisco… igual me beatificaba (se ríe). Era un personaje que me gustaba mucho y, además, el hecho de hacerle magia al representante de Dios en la Tierra sumaría muchos puntos al currículum.

¿Y a qué personaje asturiano?

Se lo he hecho ya a muchos, pero te diría a Fernando Alonso, que además es muy aficionado a la magia. Él sabe también hacer juegos con cartas. Es mejor como piloto, que no me quite el trabajo, pero lo hace bien. Ha practicado y conoce técnicas.

Qué le diría a alguien que cree que la magia no existe

Depende de lo que entendemos por magia. Los magos entendidos como artistas que crean ilusiones sí existen, lo que no existe es la magia como se entendía hace tres siglos de personas con poderes. Ni los que hacemos hipnosis ni los propios neurólogos entendemos qué ocurre durante el proceso en el cerebro, pero no son poderes. Es un proceso natural.