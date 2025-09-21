Lucía Solla, novelista afincada en Oviedo que publica libro: "Esta no es la historia de una pobre mujer que no lo vio venir"

Cuando era niña, Lucia Solla Sobral escribía cuentos y su madre diseñaba portadas y los encuadernaba. Su padre también lo hacía. Pero quedó ahí. La afición por las letras regresó durante los años de facultad. Cuando estudiaba Filosofía escribió algunos poemas pero aquellos versos solo se mostraron en un blog. Ahora, esta escritora nacida en Marín (Pontevedra) en 1989 que desde hace cuatro años reside en Oviedo, ha publicado su primer libro, "Comerás flores" (Libros del Asteroide). El día previsto para su lanzamiento, el 1 de septiembre, la primera edición estaba prácticamente agotada y de inmediato entró en el top 100 de ventas en España. La novela ya se está traduciendo para presentarla en la feria del libro de Franckfurt, la más grande del mundo. Una historia que pone a toda la sociedad frente al espejo del maltrato psicológico. El próximo 25 de septiembre lo presentará en la librería Matadero Uno, en Oviedo, a las 19.00 horas, y el 1 de octubre lo hará en Gijón, en La Revoltosa, a las 19.30 horas.

Una primera novela que no lo parece.

Todo empezó con una escena. La escribí en 2021 y ahí se quedó hasta que un año después me apunté al taller de escritura de Mara Jiménez Serrano y se la enseñé. Me dijo que ahí había una novela.

¿Usted no lo sabía?

Sabía que tenía una historia porque esa escena resume todo el libro. Cuando la escribí me salía contar toda la historia. Es la escena de cuando Marina entra por primera vez en casa de Jaime, que son los dos protagonistas del libro.

Es una novela de maltrato psicológico, ¿autoficción o mucha documentación?

Hay cosas que me han pasado a mí y cosas que les han pasado a mis amigas. No es una historia de dos personas concretas, pero todo lo que hay en el libro ha ocurrido. Mis amigas y yo nos contábamos muchas cosas de nuestros novios, cosas que con el tiempo veías que no eran normales.

Le costó enfrentarse a eso.

Trabajé mucho con un psicólogo para escribir el libro. No tanto para detectar comportamientos de maltrato, que esos ya los tenía claros, sino para entender a Marina.

¿No entendía que se enamorase de un maltratador y que siguiese con él?

Nos enseñan estas historias de maltrato desde una posición en la que la víctima es una pobre mujer que no lo vio venir o que dependía económicamente del hombre, pero Marina es una mujer formada, lee mucho, tiene muchas referencias, es una mujer feminista y yo pensaba , ¿Cómo puede estar metida aquí? Así que hice terapia por Marina pero también por mí. Ahora me entiendo mejor a mí, a mis amigas, a muchas mujeres que han pasado por el maltrato.

¿Le costó escribir en primera persona?

Mucho. Tenía mucho miedo a que se leyese como autoficción y tenía mucho miedo a los prejuicios. Primero, por mí, pero también porque pensaba que si alguna mujer se sentía identificada y leía alguna crítica hacía el libro, hacia Marina, podría sentirse revictimizada. En cuanto al ejercicio de escritura, me costaron más las escenas de amor. Me costaba meter a Marina en esa situación sabiendo lo que yo sabía de Jaime. De hecho, fue lo último que escribí, empecé por el final y acabé por el principio. Todas las escenas del final las tuve en los primeros meses. En el proceso de reescritura con mi editor, Luis Solano, lo que requería más revisión era la parte del amor.

Habla de escenas, no de capítulos, es un libro muy cinematográfico.

Siempre me preguntan qué libros había leído mientras escribía, pero también hay muchas películas. Todas las que ve Marina en la ficción, las vi durante ese tiempo, pero también otras como "Gaslight" , de George Cukor. Ahora "gaslighting" es un término que define el maltrato, hacer luz de gas, hacerte creer que estás loca y que ves cosas que no son ciertas.

Jaime es el estereotipo de maltratador.

Es un maltratador de manual. Por suerte no conocí a Jaime, pero es un Frankenstein de hombres que yo conocí y de hombres que conocieron mis amigas. Cogí lo mejor y lo peor de cada uno. Cogí el físico, el dinero, los tatuajes. En su personalidad hay acciones, como cuando pone el coche a 240 kilómetros por hora, que a mí me parecían imposible que pasasen, pero sí que ocurren. Conozco a gente que le ha pasado. Luego lo vi en la serie "Querer" y aluciné.

El libro es también el reflejo de una generación, la de Marina, una chica de 27 años. Está el veganismo, la bulimia, la dificultad para encontrar trabajo y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

Yo soy vegana y quería que Marina tuviese eso de mí. Además, hay muy poco veganismo en la literatura.

Pero Jaime le obliga a comer carne porque dice que necesita proteínas.

Y ahí empieza el trastorno de conducta alimentaria (TCA) de Marina, que vomita esa carne y vomita para verse delgada y gustar a Jaime. Ahora mismo quien no tiene un TCA está punto de tenerlo, todo te bombardea para que tengas un cuerpo increíble.

Esta historia pone a los hombres ante su propio machismo.

Sí, creo que puede ayudar revisar comportamientos. No todo el mundo pondrá el coche a 200 kilómetros por hora, pero sí que hay cosas, gestos, silencios, comentarios que puedes decir cada día sin darte cuenta de que la otra persona lo puede estar recibiendo como un castigo. Que si engordo me va a castigar o no voy a cumplir sus expectativas.

El libro tiene un ritmo que lleva al lector a la asfixia.

Eso pretendo, que el lector se asfixie con Marina. Ese ritmo me sale solo, pero también Marta en su taller me ayudó a consolidarlo. De hecho, en las primeras versiones le metía mucha más velocidad.

Ahora ya es usted escritora.

Es un sueño, publicar un libro y encima con Libros del Asteroide es un sueño.