Del Monsacro a la Catedral de Oviedo a la carrera

Pocas veces la plaza de la Catedral habrá vivido contrastes tan llamativos como el que ofreció este sábado la meta de la quinta edición del trail "Desafío Reliquias Perdonaza". Las escenas de la llegada de los atletas procedentes del Monsacro o de los caminantes que se unieron a la prueba, por primera vez, desde Palomar, se mezclaban con la recreación de la entrega del Arca con las reliquias a los pies de la estatua de Alfonso II. Y a la vera, puestos de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico o de ARES, la asociación de Reservistas de Asturias. El resultado, una plaza de lo más concurrida.

Recreación de la llegada del arca con las reliquias entre corredores y espectadores asistentes al evento en la plaza de Alfonso II el Casto. / Fernando Rodríguez

Los corredores de trail rindieron por encima de lo esperado hasta tal punto que el ganador, el riosano Rubén Cabo, completó los 27 kilómetros que separan el Monsacro de la plaza de Catedral en 2 horas y 25 minutos y rompió la cinta de meta incluso antes de las once y media de la mañana, la hora que la organización, a cargo de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, había previsto para la llegada de las autoridades.

A los atletas se les esperaba para las 11.45 horas, pero el ritmo que imprimió el corredor riosano, vecino de Oviedo, hizo añicos las estimaciones más optimistas. Rubén Cabo no pudo evitar la emoción en sus primeras palabras tras cruzar la meta. "Esta prueba sale de mi casa, el Monsacro, que es mi centro de alto rendimiento y además fue la última que vio mi padre el año pasado, así que esta victoria es honrar a mi padre. Siempre que pueda voy a estar aquí", comentó el ganador, que estuvo acompañado en el podio por el madrileño Álvaro González, afincado desde hace tres en Oviedo, y por el cántabro José Macedo. En la categoría femenina, la victoria fue para Carolina Palicio, que completó el exigente recorrido en tres horas y media, seguida de Tania Huerta y Silvia Muslera. La prueba. con 220 corredores y sesenta andarines, estrenaba caminata desde Palomar y la primera en llegar fue la avilesina María Fidalgo, que destacó la organización: "Está genial".