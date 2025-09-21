Una encuesta de Oviedo 2031 vincula la "amabilidad" con la identidad asturiana

Lo que más identifica a los asturianos es la amabilidad, muy por encima de la idea de una tierra sostenible o de un pueblo vinculado a la lucha y la resistencia. Así se desprende, al menos, de una encuesta realizada en agosto en el pabellón ovetense de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) dedicado a la candidatura Oviedo 2031, con la que la ciudad, en representación de todo el territorio asturiano, opta a convertirse en Capital Europa de la Cultura en ese año.

El empeño del equipo de Oviedo 2031 era ofrecer a los visitantes del pabellón, que albergaba diversa información tanto sobre la oferta cultural de Oviedo como sobre el programa europeo de las Capitales Europeas de la Cultura, un pequeño cuestionario con el que profundizar en algunos procesos de reflexión sobre los pilares de la cultura y la idiosincrasia regional.

La consulta de Oviedo 2031 / LNE

A la encuesta respondieron casi 8.000 personas (7.916) y la primera pregunta resultó muy reveladora. Se pedía a los encuestados que señalaran el concepto con el que identificaban más a Asturias de una lista de tres posibilidades: amabilidad, sostenibilidad y resistencia. Las tres posibilidades tratan de inclinar más la balanza sobre aspectos sociales, naturales o históricos. Mayoritariamente, los visitantes al stand de la Feria eligieron "amabilidad", un 57,3% de los encuestados, más del doble de los que eligieron la "sostenibilidad", en segundo lugar (23,9%), y muy cerca (18,8%) de los que seleccionaron la "resistencia" como cuestión clave para definir lo asturiano.

La segunda pantalla de la encuesta –se realizaba a través de un dispositivo electrónico instalado en el stand– pretendía profundizar en una de las cuestiones que más preocupan en Asturias, la crisis demográfica. Dirigida a los residentes en la región quería ver si preocupaba más los que se iban (fuga de jóvenes), los que no llegaban (baja natalidad) o el desequilibrio demográfico evidenciado en esa tendencia que señala a Asturias, en los próximos años, como uno de los territorios más envejecidos de toda Europa.

LA NUEVA ESPAÑA, con la Capitalidad Europea de la Cultura LA NUEVA ESPAÑA acompaña desde el principio a la candidatura Oviedo 2031 para ayudar a que el municipio y toda la región consigan el título de Capitalidad Europea de la Cultura. Este compromiso se refuerza hoy, coincidiendo con la festividad de San Mateo, con una nueva campaña que pasa por incorporar el logotipo de este proyecto, cada día, a la apertura de la sección de Oviedo, como se puede ver en esta misma página. Los colores de "Oviedo 2031" permanecerán ligados a esta página hasta que finalice la primera fase de selección de candidaturas, en enero con la presentación y la defensa de los dosieres de cada una de las ciudades ante un jurado de expertos europeos. El compromiso de LA NUEVA ESPAÑA con Oviedo 2031 incluirá en esta recta final, además de las informaciones habituales sobre los avances del proyecto, una serie de páginas especiales para ayudar a impulsar la candidatura, dando voz a expertos, artistas, colaboradores y entidades relacionadas con este reto europeo.

Las respuestas a la cuestión demográfica evidenciaron que la mayor preocupación es ese acentuado envejecimiento de la pirámide poblacional, una tendencia que la región comparte con gran parte del territorio europeo. Casi la mitad de los visitantes al stand de Oviedo en la FIDMA que realizaron la encuesta seleccionaron este aspecto, un 43,5%. En segundo lugar, la fuga de jóvenes fue el asunto más destacado, por el 36,7% (2.903 entrevistados) y el último lugar (19,8%) correspondió a la baja natalidad.

La última pantalla del cuestionario instalado en el pabellón de Oviedo 2031 en la Feria de Muestras de Gijón se refería a las expresiones culturales. Se pidió a los visitantes de la caseta de Oviedo que eligieran aquella expresión artística con la que se sentían más identificados, siendo las posibilidades la cultura tradicional, la música clásica, las artes plásticas, las artes escénicas y la literatura. Fue en este apartado donde la opción que más respuestas obtuvo logró el mayor número de votos. Más de cinco mil encuestados, lo que en este caso se correspondía con el 64% de las respuestas, mostró su preferencia por la cultura tradicional.

A mucha distancia, menos de mil respuestas en cada caso, se situaron, por este orden, la literatura (10,4%), las artes escéncias (9,5%), la música clásica (9,3%) y las artes plásticas (6,9%).

La encuesta se inscribe dentro de los distintos trabajos previos (reuniones, talleres, puestas en común, sesiones de trabajo con profesionales, jornadas de participación ciudadana) que la candidatura Oviedo 2031 ha puesto en marcha como paso previo a dar forma a su dossier de candidatura. Con él se presentarán al jurado de expertos en competición con ciudades como Toledo, Las Palmas, Burgos, Pamplona, Vitoria, Oviedo, Cáceres, Palma de Mallorca, León, Jerez de la Frontera y Granada o la pequeña localidad valenciana de Potries.