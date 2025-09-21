La prometedora soprano ovetense que se quedó sin apenas visión: "La música me ha dado la vida, me lo da todo"

La música iluminó la penumbra a la que Silvia Llera Valle (Oviedo, 1995) parecía estar abocada cuando a los cuatro años le diagnosticaron retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que afecta a la capacidad de la retina para percibir la luz. A Silvia, muy tímida, siempre le gustó cantar, "casi no hablaba y ya cantaba", recuerda su madre, María José Valle, y a los siete u ocho años, no lo recuerda bien, empezó con la percusión: primero la batería, luego el folclore asturiano, con la pandereta y el tambor. En esas andaba cuando se topó con Eva Tejedor, una de esas personas que aparecen y le cambian la vida a uno. Ella fue la primera en reparar en la "buena voz" de la chiquilla; luego, en la Escuela de Música de Nava, donde vivía con su familia, Ana Norniella la preparó para el ingreso en el Conservatorio de Gijón. Ellas, como la música, también fueron luz para Silvia, como lo es ahora Begoña García-Tamargo, su profesora en el Conservatorio, directora artística de "La Castalia" y la persona que sigue entrenando y educando su voz de soprano ligera.

El pasado mes de junio Silvia Llera concluyó su formación en el Conservatorio Superior de Asturias en la especialidad de Pedagogía por canto. El 27 de septiembre, en la iglesia de San Bartolomé, en Nava, ofrecerá un concierto que tiene mucho de celebración por el reto conseguido y por la aventura que emprende: Silvia Llera quiere cantar y tiene la determinación de hacer una larga y feliz carrera.

Ha dejado atrás los episodios más sombríos de su pasado. No se hace mala sangre. Con tenacidad e ilusión. El "bullying" al que la sometieron algunos compañeros de niña y la poca comprensión de algunos profesores hacia su enfermedad. Con un 7% de visión, que es la que ella tiene, necesita algunas adaptaciones –lee las partituras ampliadas, en su ipad– y algunas tareas le llevan algo más de tiempo. Nada que a ella, con su tenacidad, se le ponga por delante, pero a veces se lo hicieron más complicado de lo necesario. A veces pensó "en tirar la toalla".

Está agradecida a quienes la sostuvieron para que no lo hiciera. Cita a la soprano Yolanda Montousse; a los profesionales del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, que llevan años cuidando la luz de sus ojos; a la gente de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, que siempre la ha acompañado, y a su pandilla de Libardón, en Colunga, donde tiene sus raíces familiares y donde cantó en las últimas fiestas patronales de San Roque. También, como no, su familia.

"Fue difícil", admite, pero aquí está, ha llegado y está lista para que los focos la iluminen sobre el escenario. Lo harán el próximo sábado, en el recital en el que el pianista Teo Montero la acompañará en Nava, a partir de las 18.30 horas –con acceso libre, hasta completar el aforo–. Ese día interpretará cuatro arias de ópera, cuatro romanzas de zarzuela y una canción española, obras de Mozart, Massenet, Puccini, Donizetti, Barbieri, de Chapí, Torroba y Granados.

Silvia ya tiene experiencia. Ha dado recitales con "La Castalia". Actúa en ceremonias. Hace muchos años tuvo un grupo, eran tres, cantaban jazz, pop… y se llamaba "The New Paradise". Desde hace cuatro años forma parte de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, la titular de la zarzuela, y con ella cantó la pasada temporada en "Marina". El flamenco, la copla… Nada se le pone por delante.

"Quería ir a OT y ser superfamosa, eso antes, ahora quiero más tranquilidad, una vida menos agobiante", confiesa. "Vocalmente, ahora veo lo luz", asegura, porque ha descubierto que en la lírica está su camino. Adora a Mozart. No le cuesta nada verse como una Manon o como la Norina de "Dom Pascuale". "Sin esto no tendría vida, esto me ha dado la vida, me lo da todo", afirma.

Esto es la música, por supuesto. En los momentos más oscuros, cuenta, la ha acompañado y la ha ayudado. "La música me ayuda a olvidar". Su padre, Fernando Llera, tiene a su hija por un ejemplo de determinación. La mira, cariñoso y con evidente admiración, e insiste en dejar un mensaje a quien lea su historia: "Si tienes un sueño no lo abandones, lucha por él". Silvia, con una sonrisa luminosa, asiente.