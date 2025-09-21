TUA considera ilegal la huelga de autobuses en Oviedo y pide al comité 97.000 euros por las pérdidas

El conflicto laboral de TUA parece lejos de solucionarse. La plantilla del servicio municipal de transporte urbano completó ayer los tres primeros días de huelga –aún restan otros tres del 8 al 10 de octubre– con satisfacción por el alto nivel de seguimiento, pero con una sorpresa inesperada. La compañía ha decidido denunciar ante el Sasec al comité de empresa, por lo que considera una huelga ilegal. Justifican esta decisión en el hecho de que se haya incluido entre las peticiones el rechazo a instalar cámaras de vigilancia en las cabinas de los conductores, pues aseguran que la misma ya fue aprobada por una asamblea de trabajadores el pasado 29 de mayo. Dicha denuncia incluye la exigencia de abonar 97.000 euros en concepto de pérdidas generadas por los paros.

Este litigio, para cuya resolución las partes han sido convocadas el miércoles a primera hora a una reunión en el Sasec, se suma a la tensión generada tras la rotura de la luna de uno de los autobuses de la compañía al mediodía del viernes, en la calle Flórez Estrada, en Buenavista. La empresa acusó además a los piquetes de impedir a varios conductores ejercer su derecho al trabajo, un extremo que desmiente el comité.

A falta de acuerdo, los trabajadores están dispuestos a retomar la huelga el 8 de octubre. "Estamos muy contentos porque el seguimiento ha sido del 100% y la denuncia no nos preocupa. Si hubiésemos convocado ilegalmente no se habrían reunido con nosotros diez horas", explicó la presidenta del comité, Patricia Prieto.

Por su parte, tanto el PSOE como IU-Convocatoria por Oviedo, han instado al equipo de gobierno, del PP, a mediar para tratar de resolver un conflicto laboral que de momento ha afectado a los servicios en las fechas centrales de las fiestas de San Mateo.