El "Grammy" que descubrió la gaita desde lo más alto de Ciudad Naranco

Xuacu Amieva nació en El Mazucu (Llanes) hace setenta años, pero llegó a Ciudad Naranco, "que todavía estaba un poco aislado del centro de la ciudad", con apenas nueve años, en 1963. Más de seis décadas después sigue en el barrio donde forjó su pasión por la gaita, aunque salió mucho, giró por medio mundo y ha dado tantas vueltas que en su currículum luce un "Grammy" y haber sido nada menos que el ganador de la primera edición del trofeo "Macallan", un premio equivalente al Nobel o al Oscar en el universo de la gaita.

Xuacu Amieva arribó de guaje, para estudiar en el Loyola, al piso en el que vivían sus tíos en la calle Roberto Frasinelli, donde convivían las casinas pequeñas con huerto en la trasera con pequeños edificios de dos y tres alturas. "Fue un cambio brutal, de un pueblín de montaña en la sierra del Cuera con apenas veinte casas, a vivir, de repente, en un edificio de pisos. Aunque era un sitio privilegiado, me asomaba y desde la ventana tenía la vista de todo Oviedo", relata con un hablar tranquilo: "Era como una barriada donde venían las lecheras por la mañana, con las burras, a repartir. Era un sitio muy tranquilo". Tanto, detalla el gaitero, que "jugábamos al fútbol en medio de la calle y, de vez en cuando, teníamos que apartar una portería, que eran dos piedras, para que pasara un coche".

El Loyola tenía hasta cine "y nos ponían películas de Tarzán y todo eso, y para nosotros cuando salíamos, El Vertedorio era como nuestra selva, con río árboles grandes y hasta lianas". Y el campo de fútbol, de cemento, "donde cogí afición y jugué hasta los 16 años". Poco después hubo un encuentro que cambió la vida de aquel adolescente. "Un día me encontré por la calle con Milio el del Nido y me dijo: ‘¿Cómo no vienes aquí a los ensayos de un grupo folklórico que fundé, somos unos cuantos amigos y estoy de director?’ Yo ya estaba aprendiendo a bailar, fui hasta allí, vi el ambiente que había de chavales y chavalas, me quedé y allí descubrí la gaita". Una revelación por el folklore asturiano, rememora Xuacu Amieva, en el que tuvieron mucho que ver los hermanos Orche: "Tito y Tente eran del barrio, tocaban la gaita y el tambor para ‘Urogallos’; bueno y mi madre también cantaba tonada".

El flechazo fue instantáneo y Xuacu Amieva hasta propuso el nombre de aquel grupo en ciernes, "Los Urogallos", comenta, "porque ya se tenía la conciencia de que era un animal que había que proteger y así nos quedó el nombre". De esta formación y de la asociación de vecinos de Ciudad Naranco, "en la que nos conocíamos todos", salió un caldo de cultivo muy singular. "Era un momento de ebullición cultural, los últimos años del franquismo ,y en Ciudad Naranco empezó a salir gente muy valiosa de las artes y del deporte; por ejemplo, Chuso, precisamente el hermano de Milio, que jugó en el Oviedo; también Juanito, que fue primero gaitero y luego acabó siendo un bailarín famoso, de baile clásico, en Holanda; María Jesús Rodríguez, la escultora, también hermana de Milio y Pedro Pangua, el músico tradicional".

Un viaje iniciático de "Los Urogallos" al Festival Intercéltico de Berlín de 1980 les abrió los ojos. "Ahí descubrí los países celtas, los grupos de Escocia, Irlanda. De vuelta paramos en Bretaña unos días y vimos la implicación que tenía la gente en las ‘Fest-Noz’, una especie de romerías donde todo el mundo bailaba y nos pareció que podía ser muy interesante hacer algo parecido en Asturias. La experiencia animó al grupo de la Ciudad Naranco a iniciarse en la investigación del folklore asturiano. "Empezamos a pensar en recuperar las tradiciones. Nos invitaron al Festival Internacional del Mundo Celta en Ortigueira y ya empezó una explosión muy grande, con las noches celtas en la plaza de la Catedral, que empezaron en 1983. Yo acababa de formar "Beleño" y en la primera noche celta de Oviedo compartimos cartel con el grupo gallego Milladoiro".

El gaitero consolidó su relación con Ciudad Naranco con una iniciativa pionera. "Tenía una casina donde ensayaba y daba clases de gaita, entre las Ursulinas y el Lobato. Fue la primera escuela de gaita reglada, se impartía la enseñanza de gaita con solfeo también. El gaitero ya empezaba a tocar con partitura. De aquella no había ninguna escuela en Asturias, solo algún padre o abuelo que enseñaban al hijo o al nieto", describe Xuacu Amieva. Fue autor también en aquellos intensos 80 de un método de gaita asturiana, para dar las claves que él no tuvo. "Con 21 años fui a la mili a Melilla, compré una gaita y me la llevé para aprender a tocarla. Mi formación fue autodidacta", reconoce. En aquella escuela de la casina del Naranco, Xuacu Amieva empezó a enseñar "gaita, tambor asturiano, rables, zanfona; fui aprendiendo a tocar instrumentos y a impartir clases".

El gaitero prosiguió luego en solitario la recogida de material que había iniciado con "Urogallos" mediante entrevistas con gaiteros y pandereteras. "Hice un archivo muy interesante. Quedaban cuatro y si no se llega a hacer esa labor, se hubiera perdido", afirma Xuacu Amieva que, en paralelo empezó "a girar por Asturias, por Cangas del Narcea, Llanes, Perlora y ahí tambien formaba mis escuelas. Salían gaiteros, muchos de tienen sus propias bandas y grupos folk. Fue como el germen de un movimiento".

El primer Trofeo Macallan

A mediados de los ochenta, Xuacu Amieva tocaba la gaita en el grupo folk "Ubiña". "Lisardo Lombardía, que en 1986 llevaba la delegación asturiana, nos propuso que tocáramos en el Festival Intercéltico de Lorient y si quería, que me podía apuntar a un concurso de gaita que empezaba aquel año". El prestigiosa Macallan, esponsorizado durante muchos años por la conocida marca de whisky escocés de malta . "Me apunté y lo gané. Fue llegar y besar el santo. A partir de ahí ya pude grabar un disco con la Sociedad Fonográfica Asturiana, ‘Onde l’agua ñaz’ , un éxito de crítica y público. Era un disco donde la gaita aparecía con otros instrumentos, con un ara, con una acordeón. Era demostrar que la gaita podía estar acompañada con cualquier instrumento musical", argumenta el gaitero.

Aunque tuvo ofertas para grabar en Madrid y Barcelona, "que me hubieran obligado a vivir allí", Xuacu Amieva lo hizo en Asturias con Pedro Bastarrica y René de Coupaud y luego en Llanera. Se quedaba en Oviedo, en la Ciudad Naranco donde se había criado, primero con sus tíos y luego ya con sus padres, donde casó y tuvo a sus dos hijas, Andrea y Paula, también en la década de los ochenta . "Salí mucho al extranjero , a dar cursos y masterclass en los centros asturianos de Buenos Aires, Caracas, México y también en los centros gallegos. Promovíamos la cultura asturiana".

En 1997 suena el teléfono y al otro lado está el gaitero gallego Carlos Núñez:

-¿Oye, quieres participar en el disco de "The Chieftains" dedicado al Camino de Santiago?

La respuesta de Xuacu Amieva no se hizo esperar: "Me parecía increíble que quisieran contar conmigo representando a Asturias. Grabé con ellos un tema, ‘El beso’, que era con rabel y a partir de ahí me abrieron las puertas a más público. Ese disco año al año siguiente consiguió el ‘Grammy’".

La banda de gaitas "Naranco", que salió muchas veces por las fiestas de La Merced del barrio, es la decana de Asturias. "Fue la primera que en 1983 salió desfilando en el Día de América en Asturias". La escuela que nació en aquella casina ya es historia de la trayectoria de Xuaco Amieva que sigue al frente de la banda de gaitas, cuyo local de ensayos es ahora el Instituto del Naranco y tiene 25 socios repartidos entre gaita, tambor y bombo. "Pasaron por allí generaciones de chavales y chavalas, estuvimos en el desfile de San Patricio en Nueva York, en Holanda, Italia, Alemania y España, por supuesto".

Aquel neñu transplantado del Llanes rural a lo alto de Ciudad Naranco echó raíces en el barrio y ahora, con setenta, vive un poco más abajo, en Augusto Junquera. "El barrio creció muchísimo, vino gente joven. Antes era más barrio, estaban las fiestas de la Merced, nos conocíamos todos los que andábamos en la vida cultural. Eso se perdió, yo ahora no estoy en las asociaciones", confiesa Xuacu Amieva, que, sin embargo, permanece ligado a través de aquella banda de gaitas que nació en una casina poco más arriba de las Ursulinas hace más de 42 años: "Empece aquí y aquí sigo, toda una vida".