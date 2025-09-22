El jugador de balonmano Jayro Pérez se somete al test mateín: "Tocó comer el bollo en el bus del equipo"
Obligado por la competición, el capitán del Balonmano Base Oviedo se perdió la despedida de San Mateo por el el partido que jugaron en Benidorm: "Si llueve se sale igualmente, San Mateo son pocos días al año"
Aunque no pudo disfrutar del último fin de semana de San Mateo, Jayro Pérez, uno de los capitanes del Base Oviedo de balonmano, no oculta lo mucho que le presta ver su ciudad engalanada por sus fiestas. El conjunto carbayón comnzó ayer la Liga en Benidormo así que viajaron con tiempo para el partido pero sin él para la fiesta. Antes de partir, se detuvo a responder el cuestionario de este periódico sobre San Mateo.
¿Cuál es el mejor outfit para salir por San Mateo?
Yo soy muy de apostar por camiseta negra y unos vaqueros.
¿Dónde comió el bollo?
Este año hemos tenido mala suerte y nos ha tocado en el autobús del equipo. Ayer jugamos en Benidorn y pasamos el día fuera.
Se perdió también los fuegos.
Así es. Es una pena, pero lo primero es lo primero.
¿Es más de paxarina o de bollo preñao?
Del bollo preñao, sin duda.
¿Cuál es el plan ideal para una buena noche de San Mateo?
Lo perfecto es salir con los de amigos y disfrutar de los diferentes chiringuitos que hay tanto en el Bombé como en la zona de Porlier.
Si hubiese un torneo de balonmano en San Mateo, ¿cuál sería el rival que elegiría?
Me vale cualquiera mientras ganemos. Sería algo bonito, para poder vivirlo en nuestra casa y con nuestra gente apoyándonos.
¿Qué suele hacer en el Día de América?
Normalmente nada especial.
¿Su mejor recuerdo en una noche de San Mateo?
Siempre suelo salir con mis amigos a tomar algo y poco más. Intento portarme bien.
El sábado cayó una buena en Oviedo. Si le llega a pasar, ¿sale igualmente o se queda en casa para no mojarse?
Se sale igualmente, eso no se duda. San Mateo con muy pocos días al año.
¿Si puede quedarse con un momento de San Mateo cuál sería?
Para mi uno de los momentos más míticos de las fiestas fueron los conciertos que dio Melendi el año pasado en La Ería. Fui con mi hermano y mi hermana y me lo pasé increíble.
