Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”

Si alguien sabe cómo funciona la vida nocturna en Oviedo, ese es Pelayo González. El empresario ovetense, integrante del grupo la Leyenda del Gallo y uno de los gerentes de numerosos locales como el Amaná, acumula muchos San Mateos a sus espaldas. En ellos, numerosas anécdotas, muchas con Melendi, un gran amigo e incluso socio con el que dirige varias empresas. Con el bollo en la mano, Pelayo hace balance al final de las fiestas, pero con grandes iniciativas que ya merodean su mente para las próximas.

¿Cuántos San Mateos lleva trabajando en hostelería?

Trabajando menos que saliendo. Yo empecé a los 17 años en un bar que se llamaba Maná en la calle Mon. Ahí comenzó mi amor por la hostelería.

¿Pudiste bailar mucho estos días?

Sí, sí. Para eso siempre llevo calzado cómodo para que no sea una disculpa para ir para casa.

Trabajar en hostelería nocturna puede incitar a salir más…

Sí, claro, pero también es la disculpa para animarte a salir con gente y llegar tarde a casa (se ríe). Tengo que reconocer que la mayoría de la gestión la llevan mis socios en la hostelería. De lunes a viernes me ocupo de otras cosas. Es un trabajo que se lleva muy bien, conoces a mucha gente y tienes muchas anécdotas. No tiene nada que ver con estar en la oficina…yo no lo contaría ni como trabajo.

Después de tantos años seguro que tiene buenas anécdotas de la vida nocturna

Todas las noches surge alguna. Recuerdo una vez en el Maná que nos llamó la policía porque se había quedado un chico encerrado en el baño dormido. Parecen anécdotas que escuchas por memes, pero pasan de verdad. En los bares pasa de todo.

Cuénteme otra al margen del trabajo

Tengo una muy buena. Rubo y Lucía, unos grandes amigos de nuestra infancia (refiriéndose a Melendi y él), se casaron el día de San Mateo. Antes de irnos para casa, ya con todo cerrado, abrimos una caseta y estuvimos toda la noche con más gente. Lucía iba vestida de novia, “¡vaya buena noche de bodas!” le dije. La caseta era de un amigo, nos fuimos al amanecer y al día siguiente tuve que llamarle para pedirle disculpas, pero mereció la pena.

Guarda muy buenos recuerdos de San Mateo, ¿qué le está pareciendo este año?

Muy bien. Felicito a Covadonga (la concejala de festejos) y su equipo porque desde que entraron en el Ayuntamiento miraron bastante más por el hostelero. Respeto mucho a los chiringuitos que había antiguamente, pero también merecemos tener la opción los que llevamos todo el año invirtiendo.

Seguro que por su cabeza ya ha pasado alguna iniciativa para implantar el año que viene

Me gusta ser espontáneo y siempre estoy pensando en nuevas cosas. El otro día llamé a Covadonga y le dije “¿por qué el año que viene no hacemos un concurso en busca del mejor mojito de San Mateo?” El buque insignia de estas fiestas siempre fue el mojito y el gorro de paja. En el concurso participarían casetas y bares y se podría hacer como la prueba de la sidra, en este caso regalando unas horitas mojitos. Y, en vez del pañuelo, yo regalaría un gorro de paja. Es una iniciativa con la que bailaría hasta Mafalda, que lleva la pobre 30 años ahí sentada.

Es un gran amigo de Melendi, seguro que han pasado grandes momentos por San Mateo

Con Melendi cada vez que se sale es una anécdota que no contar (se ríe). Es un tío muy divertido, si quieres luego en privado te cuento alguna pero prefiero que nos riamos solos.

Tú que estás muy puesto en el tema, ¿cuál diría que es la copa que más se consume en estas fechas?

Ni copas ni nada. Un buen vino tinto “Sé feliz”, que es un homenaje a mi padre y creo que es el mejor mensaje para una fiesta, y el mojito porque es la esencia de estas fiestas, y eso que se había perdido un poco la identidad cuando se quitaron los chiringuitos. En San Mateo, las palabras son mojito y buenrollismo.

¿A qué famoso le serviría un mojito?

A Toché, y que volviese para Oviedo. Es un gran amigo y le echo de menos.

¿Y qué DJ le gustaría tener pinchando en alguno de sus locales?

Yo soy muy multicultural para la música. Te diría que Dj Nano, que trajese un remember con música de nuestra época.