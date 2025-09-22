Rita Ojanguren canta como quiere: la historia de la la artista ovetense trotamundos que presenta ahora sus esperadas canciones

Para llegar al ombligo de su mundo artístico –ese lugar en el que una toma conciencia de lo que quiere hacer y se pone en marcha con todo lo necesario para lograrlo– Rita Ojanguren (Oviedo, 1991) tuvo que realizar un largo viaje. Cambió de casa, ciudad, país y continente. Volvió, empezó de nuevo, lo dejó todo y al cabo sintió que estaba lista. La niña a la que está a punto de dar a luz en algo más de un mes no trae bajo el brazo un pan, que ella ya se ganó hace nada en unas oposiciones a la Agencia Tributaria, pero sí un disco, una nueva colección de canciones que conforman el inicio en firme de su carrera musical. Este miércoles se publicará la preciosa "Todas estas flores", su primer single, y el sábado 27 de septiembre (21.00 horas, 14 euros) presentará el resto de canciones con su nueva banda en Oviedo, en Kuivi Almacenes.

Claro que no es la primera vez que Rita Ojanguren se sube a un escenario. Las primeras veces era una adolescente, la guitarrista de la banda de chicas "Sweet Wine" que se dejaba ver por los conciertos de sus primos y aledaños ("Tigra", "Alberto & García", "Verde Cannaia"). Luego fue la estudiante de Políticas en Madrid y la erasmus en Berlín. La experiencia alemana le dio la oportunidad de juntar una audiencia doméstica de amigos ante los que cantaba en inglés por Laura Marling, Fiona Apple y que le acabaron por convencer de que podía defenderse en solitario: "Tú sola molas".

Los años cero de Berlín, de puesta a punto, la juntaron a un chico brasileño y con él abrió la inmensa puerta de América Latina. Rita Ojanguren abandonó la música anglosajona y empezó a cantar en español. Su trayectoria laboral, proyectos en cooperación, la llevó a Brasil y abrazó la riqueza folclórica de todo aquel continente. Y entonces el covid. Y un punto y aparte.

Regreso a Oviedo

Rita Ojanguren regresó a Oviedo y en este volver después de diez años –se había marchado a Madrid a estudiar la carrera en 2010– empezó a juntarse con algunos amigos como Álvaro Masó o Charly, también de "Macavera". Tocó más, se autoeditó en formato físico algunos EPs y volvió a pararse.

"Quería tener la capacidad económica de hacer las cosas como quería, poder escoger, dedicar un poco más de cariño a las canciones", explica ahora, satisfecha al poder escuchar en las primeras mezclas de sus nuevas canciones que el plan que había trazado dio los frutos con los que había soñado. Dejarlo todo y preparar unas oposiciones era una parte de la estrategia. La otra la encontró la había puesto en marcha cuando la invitaron a cantar en el Día de los Museos en el Bellas Artes de Asturias. "Basé la selección de las obras y la mirada en lo bello, en la bondad, en la generosidad, y aquello, todavía sin objetivo, fue la semilla de estas canciones".

"Todas esas flores" es un gran ejemplo del lugar desde donde Rita Ojanguren se lanza otra vez al ruedo. Es un tiempo medio arrastrado dedicado a su padre, Javier García Barrero, fallecido de forma inesperada cuando ella tenía 16 años. Lejos de ser un canto desgarrado o herida profunda, es una hermosa plegaria de agradecimiento . "Nunca lo había contado en una canción y quería hacerlo de la forma más sencilla, más directa, y decir eso que canto, que son suyas todas las canciones que he escrito".

El sonido que ella quiere

El amor como expresión sincera y liberadora, sin maquillaje pero siempre gozoso, sobrevuela en todas estas composiciones armadas de mimbres justos, seleccionados y precisos. El cariño que Rita Ojanguren ha querido aplicarles para hacerlas crecer de la mejor forma posible la llevó a buscar, también, los mejores músicos posibles. "No soy de jazz ni folclorista, pero quería esa instrumentación, ese sonido". En esa búsqueda dio con Arturo Valero en el contrabajo, Fer Ulz en la guitarra española y Sebas Balay en la batería. Las colaboraciones de Jacobo de Miguel (piano), Vero Ruiz (vientos), Charly Suárez (bajo eléctrico) y Bicho (guitarra eléctrica) completan la nómina de las sesiones, grabadas en los estudios 15:40 de Luis Senén Fernández, en Asturias, y en los coruñeses Mans, con Salomé Limón a los mandos, hermana de Javier Limón.

Su gran preocupación era dar con un envoltorio justo para esta canción de autor que también es canción española que mira América, en una tradición clásica a veces olvidada por las nuevas generaciones. Rita Ojanguren es muy consciente de que no ha mamado ese folclore y de que su trabajo tampoco se inserta en el de los renovadores de la música tradicional. Lo suyo es otra cosa. Canción de autor que bebe de todas esas fuentes, como lo pueden hacer Lucía Fumero, Nico Roig o Rita Payés. Por citar.

El último escalón para acabar de presentar al mundo esta colección de canciones lo encontró en Raso, sello de gente como Baiuca o "Parquesvr" que se encargará de editar y distribuir su música. Por ahora, solo el single "Todas estas flores". Después, el próximo sábado, el concierto en Oviedo, con toda la banda. Y otra vez a empezar.