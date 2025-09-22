El último vermú de San Mateo también se disfruta en Oviedo: “Me da igual que llueva, lo importante es la compañía”

Al mal tiempo, buena cara. Cuántas veces lo habremos escuchado, pero no por ello deja de ser menos cierto. Lo sabe bien Luisa Revuelta, que a sus 81 años era la más marchosa del Bombé pese a la intensa lluvia por momentos. La anciana, residente en Ovida, había salido a disfrutar con su familia y nada se lo iba a impedir. “¿El tiempo? ¡Yo estoy divinamente! Estoy al lado de mis hijos, de mis nietos… a mí me da igual que llueva o no, lo importante es la compañía”, aseguraba instantes antes de volver a ponerse a bailar al son de la música. Luisa nació en Madrid y vivió durante gran parte de su vida en Barcelona, pero por motivos familiares se mudó hace un año y medio a Oviedo, de la que reconoce estar enamorada. “Me encanta la ciudad, pero, sobre todo, su gente. Como la de aquí nunca la he visto en mi vida, todos tan educados, atentos…”, comenta.

En el último día de San Mateo el tiempo no acompañaba. La lluvia obligaba cada poco a sacar el paraguas, pero muchos en el Bombé tenían la solución: refugiarse bajo los toldos de los chiringuitos para disfrutar de la jornada festiva. Había ovetenses, sí, pero también turistas como Felipe Trujillo y Varinia Rivero, naturales de Gran Canaria que habían venido a pasar unos días a la capital del Principado. “Llegamos el viernes, pero no sabíamos que había fiestas. Fue una casualidad”. Tras unos días disfrutando de la capital y el Principado, ellos lo tienen claro: “Preferimos la lluvia al sol de Canarias. Allí estamos hoy a 35 grados, hay calor permanente. Aquí al menos tenemos fresquito, preferimos el frío”, comentaba Varinia.

Deva Prada, Alba Conto, Cristina Vigil y Patricia Arias brindando en el último día de San Mateo. / Irma Collín

En el paseo también había muchas familias que aprovechaban para tomar el vermú antes de regresar a la rutina este martes. Era el caso de Diego Rabanal y Judith Vaquero, que estaban con su hija. Judith es de León pero trabaja en Oviedo, así que tras unos días de desconexión por su tierra apuraba las últimas horas antes de estar de vuelta en el trabajo. “Estamos desafiando a la lluvia, y mucho, ahora nos ha tocado venir corriendo a ponernos a resguardo”.

Darío Piquero, Elías Sánchez, Vittoria Guarino y Dani Menéndez. / Irma Collí­n

Otra escena familiar era la conformada por José Luis González y María Fernández, acompañados por su pequeña. “En todos los San Mateos acaba lloviendo, es algo que va con la fiesta. Y encima hace frío. La verdad que está desagradable, pero aquí estamos”, confesaba María, que también destacó las numerosas actividades en la zona durante estas fiestas. “A mí personalmente me ha encantado toda la parte del Bombé y que han puesto el escenario para los niños, que nos permite estar tomando algo mientras ellos se divierten. Había muchas actividades para los peques”, comentó.

La "holly party", pendiente de la lluvia

Una de las últimos planes programados en este último día de San Mateo para los más jóvenes es la “holly party”, un evento que, si el tiempo lo permite, se celebrará a las 18:00 horas en el paseo de la Rosaleda. Esta actividad consiste en el lanzamiento de polvos de colores que tiñen la ropa y la piel, creando un ambiente visualmente atractivo para que los más pequeños se diviertan. Sin embargo, la lluvia puede torpedearlo. “No creo que bajemos con este tiempo, ya hemos hecho el esfuerzo bajando esta mañana estando como estaba el día”, comentaba Judith. En la misma línea se mostró José Luis González. “Si no llueve, tal vez sí, pero como se mantenga el día así no creo”.