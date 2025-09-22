Uría aplaude con el paraguas en una verbena mateína "con todo menos reguetón" (y con actuación muy especial de una afamada orquesta)

Cientos de personas bailaron bajo la lluvia "de todo menos reguetón" en plena calle Uría para disfrutar de la última gran noche de las fiestas de San Mateo, empañada por un ambiente prácticamente invernal. Los valientes fueron en gran medida seguidores del "Grupo Assia", la banda elegida por la concejalía de Festejos para la segunda de las dos actuaciones gratuitas organizadas este año entre la Escandalera –la primera fue la de "La Última Legión" el día del pregón– y el paseo de los Álamos, coincidiendo con su 30.º aniversario sobre los escenarios. "Sé que tenéis una mano en el paraguas, pero si queréis aplaudir solo tenéis que subirlo y bajarlo varias veces para que capte el mensaje", dijo con humor el vocalista, Luismi Fernández, para animar al público que fue aumentando según avanzaban las canciones.

El tema "Te enamorarás", de Marco Mansini, seguido de "Soy un italiano", de Sergio Dalma, y otra "italianada", el "Al menos ahora", de Nek, descorcharon la gélida y húmeda fiesta en la que "Assia" demostró estar preparado para desafiar a los elementos a base de pasión y profesionalidad. "Venimos con el corazón en la mano, llenos de ilusión por estar en las fiestas de San Mateo", explicó de nuevo Fernández al respetable justo antes de iniciar un popurrí de twist. "Nos lo pensamos dos veces antes de venir, pero es San Mateo, mañana es festivo y la vida son cuatro días", explicó Amalia González, una ovetense que se dice seguidora de "toda la música de orquesta" y le pudieron más las ganas de ver a "Assia" en directo que de quedarse en el sofá. "Ya que mañana no se trabaja, habrá que mover el esqueleto un poco", indicó la mujer, que acudió acompañada de dos amigas y un amigo de la infancia.

El agua no paraba de caer sobre el escenario y sus alrededores, pero los músicos no escatimaron esfuerzos ni razones para conseguir que poco a poco los asistentes al recital, que coincidió en horario con la actuación de la eurovisiva Chanel en el recinto de La Ería fuesen en aumento y animándose. "No creo que que a los asturianos nos asusten cuatro gotes", lanzó como incentivo el veterano cantante natural de El Carbayu (Lugones) considerado una figura indiscutible del panorama de la verbena asturiana.

Repertorio variado

El repertorio desplegado durante el pase único fue el habitual de la banda. Desde temas pop ochenteros, pasando por la cumbia, el pasodoble o lo que se terciara. "Nosotros tocamos de todo menos reguetón", advirtió desde el primer momento Fernández desde el escenario, consiguiendo una satisfacción generalizada, con algunas excepciones de ceños fruncidos entre el público más juvenil.