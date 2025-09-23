Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido
Las llamas calcinaron parcialmente una de las habitaciones del inmueble
Pelayo Méndez
Susto en una concurrida zona de Oviedo. Efectivos de los Bomberos, Policía Local y sanitarios tuvieron que intervenir esta tarde para extinguir un incendio originado en una de las habitaciones de un quinto piso del número 25 de la calle Albéniz, justo al lado del Campus del Milán.
Agentes de la Policía Local se encargaron de coordinar los cortes de tráfico necesarios para facilitar las labores de extinción de un fuego que, por suerte, no se extendió a otras instancias de la vivienda.
Una persona tuvo que ser trasladada en ambulancia al HUCA tras inhalar abundante humo, mientras una multitud veía como los efectivos del SEIS sofocaban las llamas y ventilaban la vivienda afectada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega
- El bollo de San Mateo en Oviedo desafía al agua y al viento: 'Hay que venir siempre, haga sol o llueva
- San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Proyectan imágenes propalestina y contra el modelo festivo de San Mateo en lo alto de la Catedral de Oviedo