Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido

Susto en una concurrida zona de Oviedo. Efectivos de los Bomberos, Policía Local y sanitarios tuvieron que intervenir esta tarde para extinguir un incendio originado en una de las habitaciones de un quinto piso del número 25 de la calle Albéniz, justo al lado del Campus del Milán.

Agentes de la Policía Local se encargaron de coordinar los cortes de tráfico necesarios para facilitar las labores de extinción de un fuego que, por suerte, no se extendió a otras instancias de la vivienda.

Una persona tuvo que ser trasladada en ambulancia al HUCA tras inhalar abundante humo, mientras una multitud veía como los efectivos del SEIS sofocaban las llamas y ventilaban la vivienda afectada.