Alfredo Canteli se recupera en su casa de una operación de cataratas en el Instituto Fernández-Vega de Oviedo

Recién terminadas las fiestas de San Mateo, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha aprovechado para pasar por el quirófano para ser sometido a una intervención pendiente. El regidor fue operado de cataratas este martes con éxito en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y se encuentra ya en su domicilio, en Ciudad Naranco, recuperándose.

A pesar de estar convaleciente de la intervención, el Alcalde continúa muy pendiente del día a día de la gestión municipal y confía en retomar la actividad institucional los próximos días, en cuanto se le retiren los vendajes y los médicos le den el visto bueno.

El Instituto Fernández-Vega ya fue elegido el año pasado por el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para someterse a una operación muy parecida a la que acaba de someterse el máximo mandatario municipal carbayón.