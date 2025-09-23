Alfredo Canteli se recupera en su casa de una operación de cataratas en el Instituto Fernández-Vega de Oviedo
El Alcalde, que continúa pendiente del día a día de la gestión municipal, retomará la actividad institucional cuando se lo recomienden los médicos
Recién terminadas las fiestas de San Mateo, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha aprovechado para pasar por el quirófano para ser sometido a una intervención pendiente. El regidor fue operado de cataratas este martes con éxito en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y se encuentra ya en su domicilio, en Ciudad Naranco, recuperándose.
A pesar de estar convaleciente de la intervención, el Alcalde continúa muy pendiente del día a día de la gestión municipal y confía en retomar la actividad institucional los próximos días, en cuanto se le retiren los vendajes y los médicos le den el visto bueno.
El Instituto Fernández-Vega ya fue elegido el año pasado por el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para someterse a una operación muy parecida a la que acaba de someterse el máximo mandatario municipal carbayón.
