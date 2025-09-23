La banda que conquistó a Oviedo con "canciones de antes" que gustan ahora

"A este paso vamos a tener más trofeos que Cristiano Ronaldo". La banda "Love Feroz" encaja con este sentido del humor el buen sabor de boca que suelen dejar en jurados tan exigentes como los de los Premios Amas o el Rock Gijón 2025. Con esta trayectoria, su directo era uno de los más esperados en el concurso de rock "Ciudad de Oviedo", y gustaron. Superaron el corte con su primera actuación en el escenario de la plaza de Feijóo en la noche del pasado miércoles, se colaron en la gran final del día de San Mateo, junto a otros cuatro grupos, y se llevaron el gato al agua y, de paso, los 4.500 euros del primer premio. El segundo premio fue para el grupo "Dinosaurio Meteorito", también de Gijón y recientes vencedores del FestiAmas y el tercer puesto para la banda de glam rock "Gloss", que cuenta con una potente y original puesta en escena.

Sergio Guerrero, el vocalista de "Love Feroz", desvela el destino que tendrá el cheque del primer premio. "Lo destinaremos a la producción del segundo disco, queremos crecer un poco", comenta Guerrero, uno de los cuatro componentes, junto al bajista, Guido Barbieri; el batería, David Iturreria y el teclista, Kiko Pérez. Su primer disco, "Tengo sed", salió en 2023 y ha tenido recorrido: salieron a hacer bolos a Madrid, sonó en muchos escenarios de Asturias, y sirvió para el repertorio de sus dos actuaciones en el "Ciudad de Oviedo" de la plaza de Feijóó. "Teníamos 20 minutos para provocar un fogonazo en el público. Nuestros directos son muy movidos, animados, muy festivos", describe el vocalista. ¿Pero quiénes son "Love Feroz? La banda empezó tocando versiones, pero en 2020, "a raíz del confinamiento", decidieron dar el salto a la composición, con voz y sonido propios. "Nos dio un empujón".

La banda inició su andadura en Gijón en 2015 y saca tiempo del ocio y de la familia para dedicarlo a la música porque los cuatro integrantes tienen su carrera profesional al margen de los escenarios. Sergio, nacido en Cáceres, pero nieto de un extremeño que trabajó en Ensidesa, volvió a Gijón hace quince años y en la actualidad es fisioterapeuta del Sporting B; Guido, argentino, es odontólogo; David, también argentino, trabaja una parte del año de monitor de ski en Suiza y por el verano trabaja en festivales en Asturias y el gijonés Kiko es administrativo. "Hay mucho trabajo en la sombra y mucha implicación", comenta Guerrero, que se ocupa de cuestiones cada vez más importantes para un grupo que pelea por hacerse un hueco, como es la presencia en las redes sociales: "Es algo que hay que hacer para no caer en el olvido, hoy todo se resume en visualizaciones, hay que llegar a la gente".

"Love Feroz" se autodefine como una banda de indie, rock y funk. En el speach previo a uno de sus temas del primer disco, "Canciones de antes" reflexionan por la competencia que existe hoy en día con el mundo reggaeton, que parece un monocultivo en las play list de los más jóvenes. "Cada día se componen 120.000 canciones, que suponen 800.000 a la semana. ¿Cuántas de ellas pasarán de las mil escuchas, cuántas acabarán ocultas en un cajón sin escuchar. Ya no se hacen baladas rock, canciones lentas o efectos chords. En nuestro repertorio hay reminiscencias ochenteras", describe Sergio Guerrero. Tras la victoria en el "Ciudad de Oviedo", la banda "Love Feroz" repetirá actuación con formato singular este próximo fin de semana en la capital. Se verán las caras frente al grupo "Indocentes" el sábado, a las 21,30 horas, en Lata de Zinc. El concierto se promociona con el llamativo reclamo de "La revancha" entre el grupo ganador del Rock Gijón 2025 con "Love Feroz", segundo el certamen gijonés antes de ganar el concurso en la plaza de Feijóo. Otro duelo, pero esta vez con los aplausos del público como premio.