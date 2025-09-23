Un gran espectáculo de luz y sonido inaugurará la programación cultural del Palacio de los Deportes de Oviedo
El pabellón se estrenará como escenario de la Noche Blanca, carbayona, que se celebra el 4 de octubre con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 como protagonista
La actividad estrella de la Noche Blanca, una instalación de gran formato de luz y sonido, inaugurará el próximo 4 de octubre la programación cultural del recientemente rehabilitado Palacio de los Deportes. Con los eventos deportivos ya en marcha en el pabellón diseñado por Ildefonso Sánchez del Río, la obra "Pleonexie" servirá para la puesta de largo de los espectáculos en el espacio. Será el estreno en España y la segunda vez que se presenta la instalación lumínica cinética en Europa, tras ser dada a conocer en febrero en Grenoble (Francia).
La decimotercera edición de la Noche Blanca profundiza, con esta actividad, en la "conexión europea", dando la oportunidad al público de acercarse a la remodelada instalación deportiva para zambullirse en la propuesta. Esta obra ha sido creada por el artista francés Maxime Houot y producida por "Collectif Coin", laboratorio artístico con sede en Grenoble y que se centra en la producción de performances monumentales e instalaciones de menores dimensiones.
Esta actividad se enmarca en el proyecto de la candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, que la patrocina. "Es una instalación que será espectacular. Consideramos que tenía que estar en la Noche Blanca", asegura José Castellano, director artístico de la Noche Blanca. "Pleonexie" se presentará, con la coordinación del Laboratorio de Electrónica Visual, el 4 de octubre entre las ocho de la tarde y las tres de la madrugada.
Ocho grúas
"Se retirarán gradas y la pista y quedará un área de 50 por 30 metros", explica Castellano. Esa será la superficie disponible en el Palacio de los Deportes para la instalación, compuesta por ocho grúas que se alzan en un espacio que evocará un lugar deshabitado. Estos elementos se activan en un ballet mecánico, proyectando líneas de luz y formas orgánicas para construir una experiencia envolvente, a la vez hipnótica y ambivalente.
La obra parte de una reflexión en torno al concepto de pleonexía, que designa la codicia, el deseo insaciable de poseer bienes. A partir de este término se despliega una investigación visual sobre el exceso y sus consecuencias, deteniéndose en su impacto en la sociedad de consumo. La instalación representa el conflicto latente entre lo humano y la naturaleza.
El artista ya había participado en el festival Link hace un par de años con una instalación en la antigua fábrica de armas de La Vega. "Quedó encantado con el espacio, aunque para este proyecto necesitaba un lugar de mayores dimensiones", apunta Castellano. La Noche Blanca programará 45 actividades el 4 de octubre durante diez horas en varios escenarios. Algunos serán novedad como el Archivo Histórico. "Buscamos atender todas las disciplinas artísticas y la transversalidad además de la conexión europea", señala Castellano.
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega
- El bollo de San Mateo en Oviedo desafía al agua y al viento: 'Hay que venir siempre, haga sol o llueva
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Proyectan imágenes propalestina y contra el modelo festivo de San Mateo en lo alto de la Catedral de Oviedo
- Todo sobre la noche más mágica de San Mateo: ¿A qué hora y desde dónde puedo ver los Fuegos?
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia