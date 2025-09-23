Un gran espectáculo de luz y sonido inaugurará la programación cultural del Palacio de los Deportes de Oviedo

La actividad estrella de la Noche Blanca, una instalación de gran formato de luz y sonido, inaugurará el próximo 4 de octubre la programación cultural del recientemente rehabilitado Palacio de los Deportes. Con los eventos deportivos ya en marcha en el pabellón diseñado por Ildefonso Sánchez del Río, la obra "Pleonexie" servirá para la puesta de largo de los espectáculos en el espacio. Será el estreno en España y la segunda vez que se presenta la instalación lumínica cinética en Europa, tras ser dada a conocer en febrero en Grenoble (Francia).

El Palacio de los Deportes. | MARIO CANTELI

La decimotercera edición de la Noche Blanca profundiza, con esta actividad, en la "conexión europea", dando la oportunidad al público de acercarse a la remodelada instalación deportiva para zambullirse en la propuesta. Esta obra ha sido creada por el artista francés Maxime Houot y producida por "Collectif Coin", laboratorio artístico con sede en Grenoble y que se centra en la producción de performances monumentales e instalaciones de menores dimensiones.

Esta actividad se enmarca en el proyecto de la candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, que la patrocina. "Es una instalación que será espectacular. Consideramos que tenía que estar en la Noche Blanca", asegura José Castellano, director artístico de la Noche Blanca. "Pleonexie" se presentará, con la coordinación del Laboratorio de Electrónica Visual, el 4 de octubre entre las ocho de la tarde y las tres de la madrugada.

Ocho grúas

"Se retirarán gradas y la pista y quedará un área de 50 por 30 metros", explica Castellano. Esa será la superficie disponible en el Palacio de los Deportes para la instalación, compuesta por ocho grúas que se alzan en un espacio que evocará un lugar deshabitado. Estos elementos se activan en un ballet mecánico, proyectando líneas de luz y formas orgánicas para construir una experiencia envolvente, a la vez hipnótica y ambivalente.

La obra parte de una reflexión en torno al concepto de pleonexía, que designa la codicia, el deseo insaciable de poseer bienes. A partir de este término se despliega una investigación visual sobre el exceso y sus consecuencias, deteniéndose en su impacto en la sociedad de consumo. La instalación representa el conflicto latente entre lo humano y la naturaleza.

El artista ya había participado en el festival Link hace un par de años con una instalación en la antigua fábrica de armas de La Vega. "Quedó encantado con el espacio, aunque para este proyecto necesitaba un lugar de mayores dimensiones", apunta Castellano. La Noche Blanca programará 45 actividades el 4 de octubre durante diez horas en varios escenarios. Algunos serán novedad como el Archivo Histórico. "Buscamos atender todas las disciplinas artísticas y la transversalidad además de la conexión europea", señala Castellano.