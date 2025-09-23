Herido un repartidor en Oviedo tras impactar contra un coche y explotar la batería de su bicicleta

Un joven de una empresa de reparto a domicilio resultó herido este martes cuando circulaba en bicicleta por la calle Marqués de Pidal y fue alcanzado por un vehículo que estaba aparcado y se disponía a incorporarse a la calzada. A raíz del impacto el hombre se fue al suelo y la batería de su bicicleta eléctrica acabó explotando. "Se escucharon hasta cinco explosiones, la verdad es que el susto fue grande", explica uno de los testigos. El repartidor fue trasladado al hospital en una UVI móvil y su pronóstico no ha trascendido aún.

El accidente se produjo pasadas las dos de la tarde. El coche se incorporó a la carretera cuando el joven circulaba a su lado y acabó golpeándole y tirándolo al suelo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos camiones de bomberos y el citado vehículo sanitario. El amplio despliegue se debió a que los bomberos habían sido avisados de que la batería que había explotado era la de un coche. "No es nada fácil apagar este tipo de fuegos en coches, así que nos desplazamos con celeridad. Puede ser muy peligroso", señala el jefe del operativo de bomberos.

La calle en la que se produjo el siniestro, en el centro de Oviedo, permaneció cortada al tráfico mientras duraron las labores de extinción y se produjo el traslado del herido al hospital.