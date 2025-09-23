Homenaje a Pepa Sanz y “un nivel musical altísimo”: así será la celebración del aniversario de los Caminos del Norte

El Camino del Norte está de aniversario. Sus 815 kilómetros por el noroeste peninsular, desde Irún hasta Santiago de Compostela, atravesando el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, cumplen 10 años desde que fueron declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO por constituir una de las raíces de peregrinación jacobea, estando directamente ligado al hallazgo de la tumba del Apóstol y a su promoción por parte del reino de Asturias en el siglo IX. Por ello, el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias, Laureano Víctor García, explicó esta mañana las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar este nombramiento.

El próximo jueves 25 de septiembre, a las 13:00 horas, se celebrará una misa solemne en la catedral de Oviedo que contará con la actuación del coro San Javier de Oviedo y, posteriormente, habrá una ofrenda floral a la imagen de San Salvador. Ya por la tarde, desde las 18:30 horas, se llevarán a cabo el resto de actividades por el X aniversario: se le entregará el bordón de los caminos de Santiago de Asturias a María Josefa Sanz, más conocida como “Pepa”, por “destacar desde hace más de 35 años en la labor de estudio, difusión y promoción del camino”, comentó Laureano. Al término del acto actuará el Orfeón Principado Icomast. “Es un nivel musical altísimo”, prosiguió el presidente.

En el acto, la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias se marca varios objetivos. El primero, la celebración de los 10 años como Patrimonio Mundial de la Unesco, “un hecho que ha significado un antes y un después para los caminos asturianos”. También para presentar a la propia federación, recientemente creada en el mes de mayo. “Tenemos mucha experiencia porque llevamos una larga vida dedicada al Camino. Últimamente se está aumentando la calidad de los peregrinos. Hay un número creciente de peregrinos extranjeros que le están dando otro sentido a las peregrinaciones en Asturias”, destacó Laureano.

El Camino Primitivo sigue creciendo

En la presentación de los actos también estuvo presente el concejal de Turismo, Alfredo Quintana, que destacó “el impulso y el compromiso que ha desarrollado el ayuntamiento por la puesta en valor del papel fundamental que representa Oviedo en la historia del fenómeno jacobeo”. “Hemos construido un relato único y sólido frente a otros destinos y los resultados están confirmando que estamos en la dirección correcta. El Camino Primitivo es una de las rutas que más crece porcentualmente y vamos a seguir trabajando en esta línea”, finalizó el edil.