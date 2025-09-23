El kamikaze de la "Y", detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión

El kamikaze de la "Y", Alberto F. H., que en marzo en 2023 causó el pánico en La Corredoria, conduciendo temerariamente en una zona de niños, que casi atropella a un ciclista y que causó un brutal accidente tras circular dos kilómetros en sentido contrario por la Autopista, ha vuelto a ser detenido, esta vez por tener pendiente una orden de busca y captura y otra de ingreso en prisión.

Agentes de la Policía Local de Oviedo lo interceptaron este martes en La Bolgachina, y procedieron a su detención y conducción a comisaría. El joven, de 22 años, tiene numerosos antecedentes, y cuenta con condenas a cárcel por hurtos y violencia de género o doméstica.

El juzgado de lo penal número 3 de Oviedo condenó al joven, que nunca se sacó el carné y que iba drogado cuando provocó el brutal accidente de la "Y", a 21 meses de cárcel, además de a pagar una multa y una indemnización a un agente local al que golpeó cuando este iba detenerlo.

La condena fue el pasado mes de julio. En junio se había convocado el juicio, pero no acudió. La magistrada María Paz González-Tascón decidió celebrar dicha la a pesar de la ausencia del acusado, y dictó sentencia.

Ahora ha tenido que ser detenido, al incumplir los requerimientos de la Justicia.

El día que se produjeron los hechos A. F. H. iba al volante de un Seat Toledo granate, propiedad de un tercero. Emprendió su huida desde La Corredoria hasta la glorieta de Cerdeño, donde accedió a la autopista en dirección contraria por un carril de deceleración.

En su trayecto temerario obligó a dos vehículos a echarse un lado, sufriendo estos daños materiales y al llegar a la altura del kilómetro 28 se empotró contra un C4.

El impacto lanzó restos de ambos vehículos contra un Seat León que circulaba justo detrás del C4, causando en el mismo también considerables daños materiales.

Previamente provocó daños leves a otros dos turismos contra los que impactó en su huida en sentido contrario. Los daños provocados serán cubiertos por el seguro.