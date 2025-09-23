Lucille Chung: el ímpetu extremo de la "nueva música" pone en pie al público en el Auditorio de Oviedo

A la pianista canadiense Lucille Chung le tocó ayer por la tarde estrenar la primera edición del festival Joaquín Achúcarro que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo con la fundación del propio maestro bilbaíno y la de Reny-Picot. Discípula del maestro español de sus años en Dallas, el profesor ya había avisado de que esa mujer, sentada al piano se crecía con una fuerza descomunal. Y así fue.

La sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe la despidió con una larga ovación y gritos de "¡brava!" después de que firmara una enérgica, sentida y deliciosa interpretación de la Sonata en Si menor de Liszt, obra cumbre del compositor y pieza clave para entender la ruptura que supuso la "nueva música" en el romanticismo.

Su interpretación, a la que seguiría más Liszt, con la divertida y avanzada paráfrasis de Rigoletto, fue un buen contrapunto a la primera parte del programa, protagonizada por el otro romanticismo, el de Schumann, al que precisamente Liszt, pese a la discrepancia estilística, dedicó su sonata. Chung puso su fuerza, velocidad y precisión en ofrecer unas "Fantasiestücke" de Schumann, Op 12, que permitieron entender mejor esa evolución hacia la nueva música a lo largo del XIX. No dejó pasar la ocasión, tampoco, de regalar un pequeño apunte de Ligeti, dos estudios de su Libro 2, genio de la música contemporánea con un lenguaje de ruptura y experimentación del que Chung ha grabado toda su obra.

Había hablado Achúcarro al principio para dar las gracias, saludó a la consul honoraria de España en Dallas, Janet Pollman, y Chung, al acabar, todavía regaló una deliciosa propina en forma del preludio de Scriabin (Op. 16, no. 1).