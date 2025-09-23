Manuel Cachán, un pionero de "los pisos a cien mil pesetas" en Oviedo

Cuando Manuel Cachán Pérez llegó a vivir a la calle Monte Gamonal no había asfalto ni nada. Por no tener, no tenía ni nombre. "Era la calle 1 o la A", recuerda uno de los pioneros de aquellos edificios de pisos que levantó Julián Rodríguez, que esas alturas de la década de los sesenta ya había bautizado el primer callejero de Ciudad Naranco con los nombres de todos sus hijos. Pero la promoción residencial ya era mucho más abundante que la prole del constructor. "Nosotros vivimos en la vertical, pero los bajos y patios son todos de Julián Rodríguez, menos la farmacia", comenta el veterano vecino que llegó a Ciudad Naranco hacia 1968.

"Cuando vine para aquí de a hecho, al casarme, estaban sin hacer las calles. ¿Sabes cuánto valía un piso de aquella? Lo compró la tía de mi mujer, un poco antes por 94.000 pesetas. Cuando yo llegué venían a costar entre cien mil y ciento diez mil pesetas, unos 600 euros de ahora", traduce a la actual moneda el veterano vecino, que ya ha cumplido los 80 años.

En aquella Ciudad Naranco por embaldosar y pisos de don Julián Rodríguez "a cien mil", había que pagar a escote las primeras aceras. "Tuvimos que poner cada piso 26.000 pesetas", según recuerda Manuel Cachán, oriundo de Boal e hijo "del que fue el primer policía municipal" de ese concejo del occidente asturiano, también Manuel Cachán pero con Acevedo de segundo apellido. Cuenta el hijo del municipal una chocante escena de su boda. "Tengo una foto de cuando me casé, a la puerta del cementerio de San Pedro de los Arcos, que estaba pegado a la iglesia. ¡A la puerta, ¿eh?, por eso sigo vivo", bromea.

"Todo esto ha cambiado al 100 por mil", asegura el pionero de Monte Gamonal que a sus 80 años rezuma buen humor, sentado en una mesa de una de las cafeterías clásicas de Ciudad Naranco, el Cadillac. De aquella, "se tiraba la basura donde ahora está la Clínica Asturias" y había muchos más bares, que Manuel Cachán recuerda, acaso por deformación profesional, porque el boalés llegado a Oviedo de jovencín, trabajó en la hostelería. Luego fue vendedor de la marca de cerveza "El Águila Imperial" y luego de vuelta, detrás de la barra, al "Corral de la Pacheca", que regentó su mujer, Mari Carmen Pichel, cuando dejó Galerías Preciados y que, según su auto definición, "era el bar más cutre de Ciudad Naranco y el que más vendía, en 37 metros cuadrados, incluidos los baños. A las 12 de la noche, cuando bajaba la persiana para no tener problemas con los vecinos, me picaban en la puerta clientes y decían: ‘abre hijoputa, que sabes quien soy’. Era una clientela muy cariñosa, tenían buena ortografía y caligrafía", ironiza con mucha retranca.

La competencia hostelera debía ser tremenda, a la vista del listado que enumera Manuel Pacheco. "Me conocen así por lo del Corral de la Pacheca", apunta. En un periquete repasa un retahíla de bares que, por si acaso la memoria fallaba, lleva apuntados en una chuleta, aunque seguramente no le hubiera hecho falta. "Estaba el Bar Casa Vicente, que antes se llamó Volumen; el bar de La Marina; la tienda de Manuel Cuesta, que vendía pasteles y ponía algún vasito de vino; el bar Chile, de un emigrante que vino de allí; el bar Los Amigos que también estaba en Monte Gamonal; el bar La Parroquia, que todavía existe y cuando los guajes iban allí y los viejos no querían que entrasen, Pepe les llamaba la atención a los paisanos y les decía ‘Esto es el futuro’; el bar Casa Fausto, el bar David, el Bar Astur, que cerró no hace mucho, La Cantábrica, que era sidrería y bar, con una peña grande de comidas; el bar Vidal; el mesón El Nido de Emilio...".

No solo de bares vivía aquella Ciudad Naranco donde las vecinas ponían la ropa a secar en los praos alrededor de San Pedro de los Arcos. ·"Había el almacén de sal, enfrente del molino viejo, y donde ahora está el hotel Carreño estaba el garaje Carreño y de ahí para arriba eran todo huertas; donde ahora está el Centro Social había un almacén de obras públicas y el Garaje Rojo donde ahora está el ascensor de la calle Fernández de Oviedo; la pescadería Emma en Monte Gamonal; el IFA de coloniales, que vendía solo a mayoristas, en los bajos de Julián Rodríguez; Tito que vendía ropa al por mayor, sostenes, bragas, calzoncillos, de todo, traía la ropa por camiones; el Autoluz de Colunga, que reparaba la electricidad de los coches; Talleres Valle, que todavía existe y tiene el número más bajo del registro del Ayuntamiento; Talleres Calzón de mecánica en general y enfrente el Garaje Tonino, de chapa y pintura. ¿Y te hablé de Pepe el Gochero? Tenía gochos y cuando en verano abría las ventanas parecía que estabas en la cuadra".

Era cuando "había mucha gente joven en el barrio, se movía el dinero y costaba menos la vida", relata Manuel Cachán o Pacheco, según se tercie, que fue el socio número 3 del Club Balonmano Ciudad Naranco. "Fuimos a desplazamientos con el equipo por toda España, lo pasamos en grande", cuenta este vecino de Ciudad Naranco, testigo del éxito del cachopo extramuros del barrio, en los años sesenta. "Trabajé en el restaurante Pelayo, enfrente del Teatro Campoamor, y el cachopo lo inventó Olvido, una cocinera que era de Trubia. Lo ponía con guarnición, cuando era temporada con setas y había muchas veces que le echaba salsa de ternera. Me acuerdo de que venían todos los artistas que actuaban en el Campoamor y lo primero que hacían era ir a comer el cachopo al Pelayo".