La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de "máxima urgencia"

El Ayuntamiento de Oviedo ejecutará "con la máxima urgencia" el proyecto de reurbanización del entorno del "puentín" que une La Florida con La Argañosa, una zona que actualmente es una pista de tierra degradada y que va a convertirse en un espacio urbano integrado en el barrio con zonas verdes y arboladas. La actuación incluye la "adecuación y rehabilitación" de la propia pasarela que salva la vía del tren, el antiguo acceso a los talleres de Renfe, un paso muy utilizado por los vecinos de ambos barrios que ahora está cerrado al no poder garantizarse la seguridad.

Por el momento el "puentín" sigue siendo propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), pero pronto pasará a manos municipales. "Elproyecto de reurbanización de la zona y de reparación del puente ya está en poder de Adif desde agosto. Nosotros vamos a reparar ‘el puentín’ y a cambio Adif nos cede ese espacio. El proyecto ya está cerrado, sólo estamos a la espera de que nos den su conformidad para empezar a trabajar", explica Nacho Cuesta, el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística. "En Adif son conscientes de la urgencia y lo están tramitando todo con la máxima celeridad. Al día siguiente de tener su visto bueno empezamos la obra", añade Cuesta.

Las actuaciones

El proyecto de reurbanización de la zona contempla la unión de la calle Marcelino Suárez –actualmente cortada a la altura del "puentín"– con el fondo de saco de Carlos Casanueva Varas. De esta forma, el vial se conectará al barrio y se abrirá al tráfico una vía muerta que servirá para habilitar otro acceso a La Florida desde la rotonda del hotel Monumental Naranco. Además, también se prolongará la acera para conectarla con las de las calles Carlos Casanueva Varas y Luis Sela Sampil –recientemente reformada–, habilitando así una zona "paseable" rodeada de zonas verdes. También está previsto habilitar otra acera para llegar a la pasarela desde Marcelino Suárez y colocar pasos de cebra en la calzada para que los peatones puedan estar seguros en una zona que es muy transitada.

La reurbanización de este punto de la ciudad viene siendo reclamada por los vecinos desde hace años pero, hasta ahora, el Ayuntamiento estaba atado de pies y manos porque la parcela en cuestión pertenecía a una constructora que había quebrado y el municipio tuvo que acudir a la sociedad concursada para lograr la cesión, algo que logró a finales del año pasado. "Queremos ir más allá de la mera adecuación de un camino y por eso hemos encargado un proyecto notablemente más ambicioso, que dé solución real a las necesidades de los vecinos que utilizan ese acceso de manera habitual", explicó Nacho Cuesta cuando el proyecto aún se estaba cocinando.

El proyecto de mejora de la zona del "puentín" supondrá una inversión cercana a los 850.000 euros y el plazo de ejecución de las obras será de siete meses. "Estamos seguros de que va a ser un acierto. Por un lado, vamos a recuperar una zona que actualmente está degradada y, por el otro, daremos un servicio a los ciudadanos para que puedan cruzar sin problemas entre La Florida y La Argañosa", subraya Nacho Cuesta. n