Oviedo acoge un congreso con más de 300 expertos en salud cardiovascular

Oviedo acogerá a partir de este jueves y hasta el viernes el Congreso de la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular (ISCP), que este año cumple su edición número treinta y contará con la participación de más de 300 profesionales de la rama de la salud provenientes de 25 países distintos. La cita, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos, reunirá además a más de 30 expertos de prestigio para poner sobre la mesa los avances e innovaciones en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. «Es la segunda vez que esta cita internacional se celebra en España, así que es muy importante para Oviedo. Los congresos son uno de nuestros ejes estratégicos», explica el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, que la mañana de este martes asistió a la presentación del evento.

Entre los actos destacados del congreso que arranca el jueves se incluirán presentaciones orales de las mejores comunicaciones científicas, sesiones magistrales y mesas redondas sobre tratamientos terapéuticos emergentes y la aplicación de inteligencia artificial en la selección de fármacos. «En atención primaria se presentará un protocolo asturiano que se está implementando para optimizar la atención cardiológica y contribuirá a disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad», explica Pablo Avanzas, que es el director del Área del Corazón del HUCA y actual presidente de la ISCP. Entre otras muchas cosas, también se abordará el tratamiento farmacológico de la obesidad, un problema de alta prevalencia que acorta la esperanza de vida entre 4 y 10 años y se asocia a la mayoría de las muertes cardiovasculares.

Por otro lado, la mañana de este martes también tuvo lugar la presentación del programa de actos que se van a desarrollar con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, unos actos que tendrán como escenario el Palacio de Congresos y que están fechados para el próximo lunes 29 de septiembre. «El año pasado fue el primero que se celebró el Día Mundial del Corazón en nuestra región y en concreto en Oviedo. Se consideró que es una plataforma muy buena para incrementar el nivel de la educación cardiovascular de la población», señala Isaac Pascual.

La jornada, repleta de charlas y talleres, contará este año con la novedad de incorporar una programación infantil matutina en la que participarán 300 escolares.