Oviedo aprovecha el Palacio para el desarrollo de las actividades de la Semana Europea del Deporte

Oviedo se suma un año más a la celebración de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa que se desarrolla de forma simultánea en todo el continente desde hace una década con el fin de promover la actividad física y el hábito de vida saludables. En esta ocasión, como novedad, el escenario en el que se desarrollarán la mayoría de las actividades, concentradas en el próximo domingo día 28 de septiembre, será el recién estrenado Palacio de los Deportes y su entorno.

La concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Oviedo, la popular Conchita Méndez, fue la encargada de presentar la mañana de este martes una cita en la que tomarán parte, de alguna u otra forma, hasta 72 clubes deportivos del municipio. Las actividades –hasta 31 modalidades diferentes entre competiciones y exhibiciones– se desarrollarán entre las diez de la mañana y las dos y de cuatro a seis de la tarde. Las disciplinas acuáticas tendrán como sede la piscina de Pumarín-Teatinos. «Uno de nuestros principales objetivos es fomentar la inclusión y la diversidad en el deporte y es por ello que va destinada las actividades físicas del Ayuntamiento de Oviedo a todas las franjas de edad sin limitación de edad, de género o de condición física», señala Méndez.

En la presentación también estuvo el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez «Guti», que ha creado el «himno» que representará a Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026. «Lo que hice fue componer una melodía que representa el entrenamiento, la competición y el espíritu deportivo».