"San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso"

Aún reponiéndose de doce días intensos de celebraciones, pero visiblemente satisfecha, la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hacer balance de las fiestas de San Mateo antes de tomarse "tres días" de descanso y comenzar a prepara la próxima gran cita del año para su área: la Navidad.

¿Cuál es su balance global de este San Mateo?

Han sido unas fiestas de éxito absoluto. Hemos disfrutado de calles llenas de gente, de conciertos abarrotados, de actividades infantiles muy concurridas. Eso es lo que buscamos: una ciudad viva, animada, llena de familias y público diverso.

¿Qué ha sido para usted lo mejor de las fiestas?

Cabe destacar que no hemos tenido incidentes graves. Eso ya es un éxito. Y me quedo con la imagen del Campo San Francisco lleno todas las tardes, con un público familiar disfrutando de unas actividades que cada año vamos ampliando.

¿Y lo peor?

Quizás convenga reducir algo el número de grandes conciertos en La Ería. Este año fueron doce días de fiesta, catorce si contamos el Fyin Fest y la romería del Cristo. Son muchos días y diez conciertos puede ser excesivos. Valoramos hacer menos grandes conciertos y llevar a más ubicaciones los conciertos gratuitos que este año estrenamos con gran acogida en El Campillín y el Paraguas .

¿No se alcanzaron las expectativas de público en La Ería?

Es cierto que no hubo ningún "sold out", pero los promotores nos dicen que es una tendencia general en toda España: la mayoría de festivales y conciertos no están llenando este año. Buscaremos modelos para atraer a más gente.

¿Qué tal con los artistas de los grandes conciertos?

La experiencia fue muy positiva. Hemos tenido a "Europe", Camilo, Sebastián Yatra, Omar Montes, Juan Magán, Chanel… y el público ha respondido. La programación fue amplia y para todos los públicos. Me entristece la cancelación del concierto de "Ilegales" por la salud de Jorge, a quien deseo una pronta recuperación. Queremos ver esa actuación que nos debe.

¿Incluirán el Palacio de los Deportes en el programa de 2026?

No puedo asegurarlo. Es un tema que no he hablado con el Alcalde. La Ería tiene un contrato hasta 2026, de momento seguiremos allí.

¿Se mantiene firme la apuesta por la calle Uría como escenario?

Sí, es un lugar en el que la gente disfruta. Este año lo vimos con "Grupo Assia" y fue un broche perfecto, incluso con paraguas.

¿El pregón de jueves fue una excepción o viene para quedarse?

Fue una prueba. Salió bien, pero no sabemos si en 2026 será jueves o volverá a viernes. Este año fue por cuestiones de agenda y coincidencias con otras actividades.

¿Afectó mucho el mal tiempo?

Fue fantástico toda la semana salvo en los últimos días, que llovió. Aun así, lugares como el Bombé estaban llenos. Los hosteleros nos dijeron que seguía siendo rentable pese a la lluvia, así que Oviedo respondió bien.

¿Se notó la huelga de TUA?

No puedo asegurarlo. Sí nos consta que hubo más viajes en taxi, quizá a costa de la recaudación de la huelga. Ojalá pronto se llegue a un acuerdo entre comité y la empresa.

Algunos proponen un festival de mojitos para animar la fiesta. ¿Qué le parece?

Es una propuesta interesante. Podría ser un incentivo para que cada caseta participe con su mejor mojito. Bien organizado, puede tener atractivo.

¿Seguirán las casetas hosteleras?

Hay lista de esperas y el sector hasta pide poner más. Están concedidas hasta 2026 y en 2027 las volveremos a sortear.

Fiestes Populares les acusa de censurar sus reivindicaciones propalestina y contra el Alcalde.

Nunca hemos censurado nada, ni a ellos ni a nadie. Lo que no permito son faltas de respeto a la Iglesia (por la proyección de banderas en la torre de la Catedral), al Alcalde o a la concejalía. No voy a darles más protagonismo Solo les pido que cambien mi foto, que adelgacé ocho kilos e igual no se me reconoce. Me quedo con quienes agradecen las medidas inclusivas que implantamos, como las filas adaptadas o el pregón inclusivo.

¿Con qué momento de San Mateo se queda?

Con el Día de América, que lo disfruté con mi gente. Fue un día espectacular y de afluencia masiva.

¿El Alcalde está contento con las fiestas?

Me felicitó y me pidió tranquilidad frente a las críticas. Las calles y plazas llenas son la mejor respuesta a ellas.

Queda la romería del Cristo.

Sí. Será el domingo con folclore, juegos infantiles, una "Holi Party", misa, grupos musicales y un vermú solidario a favor de Javi, un niño ovetense que necesita una terapia genética y que recauda fondos a través de la asociación El Ángel de Javi. Queremos que toda la ciudad colabore.

¿Y después la Navidad?

Sí, aunque espero que el Alcalde me deje al menos tres días de descanso. Habrá una Navidad pensada para los niños, con pista de hielo, actividades y mucho musical. También queremos un concierto de góspel para un público adulto.

El San Mateo de 2026 es el útimo del mandato.

Buscaremos mejorar. Por ejemplo, hemos visto la necesidad de incluir en las bases la posibilidad de poner jaimas en caso de lluvia. Así nos evitaremos la necesidad de resoluciones y tener un plan "b" más ágil.

¿Algún agradecimiento especial?

Claro. A todo el personal de la concejalía y a mis compañeros de gobierno, que se implican mucho en las fiestas con sus áreas. Esto es un trabajo de todos.

