Ana Lena Rivera, escritora, publica "La casa de los huéspedes": "Necesito vivir las emociones de los personajes para transmitirlas"

Ana Lena Rivera (Oviedo, 1972) inició su andadura literaria con una trilogía negra protagonizada por la investigadora Gracia San Sebastián, a la que siguió una nueva fase creadora con "Las herederas de la Singer" y "La niña del sombrero azul". Ahora publica "La casa de huéspedes", que presentará el 1 de octubre en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

La idea original. "Del hostal de mis tíos, Demetrio y Felisa, que estaba en la Gran Vía de Madrid. Todos los años iba con mis padres desde Asturias a pasar unos días con ellos. Me encantaba porque vivíamos en el hostal solo que con la libertad de pasar libremente de la zona de los huéspedes a la zona privada, era como estar a los dos lados le espejo. Era una casa antigua y enorme con un pasillo larguísimo, enmoquetado para mitigar el ruido, con cristales de vidriera para dar sensación de intimidad y lleno de puertas cerradas, que eran las habitaciones de los huéspedes. A mí me encantaba hacer preguntas sobre ellos y mis tíos me hablaban de ellos, sobre todo, los que regresaban de forma recurrente año tras año, pero también de los huéspedes que se habían alojado el hostal hacía décadas, incluso algunas de antes de la guerra. Esas son precisamente las que dan inicio a esta novela".

Madrid, 1937. "Como en las anteriores novelas, hilo sucesos reales para construir la vida ficticia de las cinco protagonistas de esta casa de huéspedes y del resto de personajes que las acompañan. Algunos de esos hechos provienen de esas historias que escuché en hostal. Entre los que me impactaron especialmente fue cómo vivieron los vecinos los bombardeos sistemáticos sobre la Gran Vía y las calles de alrededor. En uno de esos bombardeos un obús cayó, como tantos otros, muy próximo a edificio Telefónica y mató a la vendedora de periódicos que cada día se instalaba en la esquina del edificio. Ese hecho está rescatado en este libro y es el que marca todo lo que viene después, que se desarrolla en su mayoría, en Asturias, aunque eso sí, pasando por Burdeos".

La historia real. "Hay múltiples sucesos y anécdotas reales, pero hay uno muy especial porque proviene de un recuerdo familiar que mi primo encontró desmontando un trastero. Se trata de unas páginas de un diario de nuestra tía María Emilia, que murió de tuberculosis en Turón, con 25 años, en 1949. Las hojas estaban en muy mal estado, la tinta muy borrada y él tuvo el precioso detalle de recuperarlo para mí. Mi padre siempre me decía que yo me parecía mucho a ella, que también le gustaba muchísimo leer y escribir poesía. Ella inspira un personaje secundario de esta novela que lleva su nombre".

Elvira y Ángela. "Son la voz de muchas mujeres reales, anónimas, que tuvieron que convertirse en heroínas sin desearlo, sin más épica que la de sobreponerse al sufrimiento y la desgracia para sacar adelante a los suyos como hicieron tantas y tantas de nuestras abuelas. Pero nuestras antepasadas no solo no recibieron el reconocimiento del héroe por sus hazañas, sino que se quedaron en el anonimato e incluso las que no encajaron en lo que era respetable en las normas sociales de la época, fueron objeto del rechazo, lástima y desprecio".

Decisiones. "La mayor parte de las decisiones cruciales que tomamos en la vida son casi sin pensar, bien por las circunstancias del momento o por un impulso, cuando no somos conscientes de lo transcendentes que van a ser en nuestras vidas. Tenemos tendencia a pensar que hoy es siempre, que los que están en nuestras vidas seguirán estando o que los que alejaron su camino del nuestro no volverán, pero la vida es impredecible, nos separa, nos aleja, nos lleva por caminos que nunca hubiéramos imaginado, y eso es exactamente lo que les ocurre a las protagonistas de esta novela, que entre sus planes y lo que les depara la vida hay un abismo, como nos sucede a casi todos nosotros, a veces para bien, otras para regular y otras".

Resiliencia necesaria. "Ambas pertenecen a una generación que, desconociendo la palabra resiliencia, la practicaron como nadie. Por pura necesidad. Se convirtieron en maestros de la aceptación de lo terrible, de sacar el máximo partido a los buenos momentos, de sobrevivir y de sacar fuerzas que ni siquiera sabían que escondían en su interior. Nunca me atrevería a explicarle a una persona de la generación que vivió la guerra y la posguerra el significado de la palabra resiliencia, pero en cambio me dispongo a aprenderlo de ellos, desde la realidad de sus vidas, no desde la teoría".

La maternidad. "La maternidad lleva marcando a la mujer desde los inicios de la humanidad. Hay una parte innata, el instinto de protección, pero hay otra meramente social: el ‘deber’ de ser madre. Históricamente se ha considerado la maternidad condición indispensable de la identidad de la mujer. La sociedad siempre ha marcado las reglas de cómo debe ser una madre y en qué condiciones debe producirse incluso cuando estas no depende de la mujer como en el caso de la maternidad a la fuerza. Cuando las circunstancias, como en caso de guerras, hambrunas o represión, hacen que el reto de cada día sea sobrevivir, el sufrimiento y la carga de las madres se intensifique hasta que las extenúa. Las de Ángela y Elvira son dos maternidades diferentes, opuestas, pero ambas eran de las que se mantenían en secreto: la impuesta y la elegida para sobrevivir, y en ambos casos marca sus destino".

Amor de madres. "Todos somos el resultado de nuestra infancia. Es imposible no trasmitir a nuestros hijos lo que somos, pero también transmitimos los sueños. De forma innata deseamos darles lo que nos faltó a nosotros y no solo en lo material. Estas mujeres no son distintas, pretenden un futuro mejor para los suyos, como la inmensa mayoría de seres humanos".

Símbolo. "La casa de huéspedes simboliza a todos los que llegan a nuestra vida, los que se quedan, los que se van, los que dejan una huella bonita y los que nos dañan irremediablemente incluso cuando hace mucho que se fueron. Es la lucha diaria que vivimos todos: cómo soltar a los que nos hacen daño, cómo abrazar lo que nos hace feliz sin que se contamine con el dolor de lo que sucedió, cómo dejar el pasado atrás y vivir cada día desde cero, cómo atravesar los momentos desagradables o dolorosos desde el convencimiento de que también pasarán".

La guerra. "La guerra no es más que una circunstancia que aparece en un momento de la novela. ‘La casa de huéspedes’ trata de personas que cada día luchan contra sus demonios, se esfuerzan por mantenerse a flote, por sacar a los suyos adelante, por encontrar la paz dentro de su corazón y disfrutar los momentos felices, porque esos son los actos heroicos de la vida, y es lo que todos los seres humanos de cualquier época, circunstancia o condición tenemos en común. Todos nos rompemos y nos reconstruimos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Pero las circunstancias externas que supone una guerra como la guerra civil y lo que vino después, se lo puso especialmente difícil".

Documentación. "La Historia, la de con mayúscula, es el marco en el que se desarrolla la trama. Esa es siempre exacta, tal como está oficialmente documentada e incluye desde los grandes acontecimientos históricos hasta los pequeños detalles de ambientación: cómo se vivía en la época, las canciones del momento o la tecnología. De entro de ese marco se desarrolla la trama, que es la intrahistoria porque está basado en sucesos reales, de los que se trasmiten por tradición oral, igual que el pensamiento de la época, los refranes que usaban, o las normas sociales no escritas. Estos sucesos se hilan mediante ficción, claro está, porque si no fuera así sería solo una crónica social y no una novela. Después, y quizá lo más importante, está el cómo todo lo que ocurre moldea a cada personaje. Lo importante en este caso es que sean tan reales que, sin darnos cuenta, nos identifiquemos con ellos".

Retos. "A veces las escenas más duras no son las más cruentas sino las que emocionalmente resultan devastadoras. Dicen los psicólogos y los psiquiatras que las personas preferimos el dolor físico al dolor emocional, y en mi caso es totalmente cierto. A mí me cuesta mucho más narrar el abandono y la pérdida que un bombardeo, porque el bombardeo está documentado y para transmitir las emociones de los personajes necesito vivirlas yo. Si no, ¿cómo se las hago vivir al lector?"