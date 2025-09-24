Bax y Chung, una vida a cuatro manos, así fue su actuación en el Auditorio de Oviedo

El recital del dúo formado por Lucille Chung y Alessio Bax, matrimonio en la vida y en la música, recordó ayer, invevitablemente, en el Auditorio Príncipe Felipe, al del propio Joaquín Achúcarro y a su esposa, Emma Jiménez, quienes defendieron varios años la música a cuatro manos como un espacio de complicidad y equilibrio.

En la segunda jornada del nuevo ciclo titulado en honor al legendario pianista bilbaíno, el programa abarcó un amplio arco estilístico, desde Bach hasta Piazzolla, en un recorrido que mostró la versatilidad y entendimiento de los intérpretes. La Sonata nº 1 BWV 525 y la sonatina del Actus Tragicus ofrecieron un Bach depurado y casi organístico, mientras que la Obertura de Las Hébridas de Mendelssohn (también conocida como "La Gruta del Fingal") se convirtió en un verdadero fresco marino en miniatura sinfónica de perfecta conjunción.

El punto culminante llegó con la Fantasía en fa menor de Schubert, que el dúo abordó con lirismo, solidez rítmica y una compenetración admirable. En la segunda parte Debussy brilló con la delicadeza del "Preludio a la siesta de un fauno" orquestal , arreglado para cuatro manos por Ravel, evanescente como las cuatro miniaturas gigantescas de su "Petit Suite" orquestal, llenas de color por el dúo italocanadiense, impecablemente contrastados antes de que la energía del llamado "Nuevo Tango" de Piazzolla que este matrimonio lleva habitualmente en sus conciertos con una complicidad y compenetración única, cerrando el concierto con fuerza y pasión contagiosa.

Proverbial "Lo que vendrá" y el impactante "Libertango" de coreografía en manos levantando al público ovetense que casi llena la sala. Todos entregados y entusiasmados con un recital que combinó rigor y emoción, confirmando que la esencia de este festival está en unir tradición, pedagogía y latido compartido desde la máxima calidad.