El colegio Gesta clama por la reforma de su salón de actos, que inicia su décimo curso cerrado

Los alumnos del colegio Gesta volvieron días atrás a las aulas en el que es el décimo curso con el salón de actos cerrado. Fue en 2016 cuando la dependencia tuvo que ser clausurada al resultar afectada por una plaga de carcoma, además de por filtraciones de agua. Desde entonces diferentes obstáculos han impedido que se lleve a cabo la reforma largamente demandada por la comunidad educativa, que urge la actuación.

Y el salón de actos sigue cerrado, sin electricidad y en un estado de deterioro avanzado. Ha provocado, además, desperfectos, por las humedades, que se han traspasado al gimnasio adyacente, que no se puede utilizar, con lo que reduce aun más los espacios del centro.

Existe ahora un acuerdo entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Oviedo falta la firma del convenio entre ambas administraciones para que se pueda poner en marcha la obra. Un trámite que el pasado mes de febrero se preveía “inminente”, según aseguraban desde el Principado, pero que aún no se ha cumplimentado. Sí se ha puesto la primera piedra de este proyecto, con la sustitución de la cubierta del salón de actos, que se ejecutó en los últimos meses con una inversión de 92.364 euros.

Estado del salón de actos. / Irma Collín

La reforma integral de la gran sala superará el millón de euros, que sufragarán el Principado y el Consistorio a partes iguales y que durará seis meses. Una vez se suscriba el acuerdo será la Consejería la que se hará cargo de la contratación de los trabajos. Hacia esa firma, que desbloquearía la tan esperada obra, mira con esperanza la comunidad educativa, que teme que un nuevo problema les devuelva a la casilla de salida.

“Llevamos mucho tiempo esperando. Nos dieron motivos para creer que se iniciaría este año, pero ahora desconocemos cuáles son los plazos”, asegura Cristina Vicente, presidenta de la Ampa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos). “Confiábamos en que este año fuese el definitivo y que el próximo festival se pudiese realizar en el salón de actos”, dice.

Inaugurado en 1957

Los últimos alumnos que se subieron al escenario del salón de actos o que participaron en alguna de las actividades programadas ya han concluido sus cursos en el centro y han emprendido una nueva etapa educativa. Solo los dos conserjes y tres profesores, que ya daban clase con anterioridad a 2016 en el centro, han podido utilizar la dependencia escolar en actividades que juntaban a varias clases. «Se dividían los días para que usasen el salón de actos los colegios Gesta I y Gesta II. Se hacían muchas actividades», afirman los conserjes.

El colegio Gesta, que fue inaugurado en 1957 y cuenta con protección desde 2015, tiene una superficie construida de 8.079 metros cuadrados repartidos en tres plantas con un edificio central más otros tres. La rehabilitación de la dependencia, reclamada de forma reiterada por el centro y las familias, parecía que iba por el buen camino años atrás, aunque después se torció. A principios de 2021 el Principado completó la contratación de la obra. Pero se produjo entonces una modificación de una normativa europea sobre la eficiencia energética, que suponía tener que adquirir nuevos equipos y adaptar el proyecto a esa maquinaria.

La empresa que había sido elegida en el concurso renunció al contrato, alegando que le era imposible conseguir el material, y aludiendo además a las dificultades que entrañaba la modificación del proyecto. La Consejería ofreció a la compañía la posibilidad de realizar una modificación de obra, pero la adjudicataria no lo aceptó y renunció a ejecutar los trabajos.

Desde entonces la actuación permaneció en la agenda, con diálogo entre las dos administraciones, pero sin iniciarse. Meses atrás, se dio a conocer el acuerdo firme de los Gobiernos regional y local para saldar una vieja deuda con el colegio Gesta. La comunidad educativa espera que la obra se inicie lo antes posible.