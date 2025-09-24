La empresa llevará a los juzgados a los trabajadores de los autobuses urbanos y les reclama 97.000 euros

El conflicto laboral entre los trabajadores del servicio municipal de transporte urbano (TUA) y la empresa llegará a los tribunales. Según fuentes consultadas por este diario, la compañía denunciará en los juzgados a los miembros del comité al considerar que la huelga que mantienen convocada es «ilegal» –los conductores protagonizaron tres días de paro durante las fiestas de San Mateo y tienen previsto otros tres entre el 8 y el 10 de octubre– y que ha traído consigo unas pérdidas para la empresa de al menos 97.000 euros.

Los representantes legales de la empresa municipal justifican la decisión de judicializar el conflicto en el hecho de que los trabajadores hayan incluido entre los motivos que los llevaron a la huelga el rechazo a que se instalen cámaras de vigilancia en las cabinas de los conductores, pues aseguran que esa medida ya fue aprobada por una asamblea de trabajadores el pasado 29 de mayo y que los equipos del denominado sistema de seguridad DriveCam ya han sido adquiridos porque el compromiso era el de implantarlos este mes de septiembre. «La negativa a cumplir los acuerdos alcanzados daña la credibilidad del Comité a la hora de negociar, tras comprobar que cuando se llega a acuerdos, el Comité no sólo no los cumple, sino que convoca nuevas huelgas por motivos pactados», refleja un comunicado emitido por la empresa.

La decisión de acudir a los juzgados llega después de que las partes volviesen a alejar posturas durante la reunión celebrada la mañana de este miércoles en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), un encuentro en el que los principales protagonistas fueron los abogados. El encuentro, en el que sólo se trató sobre la legalidad o no de la huelga, no llegó ni a cinco minutos. «Fue entrar y salir, lo que se tardó en firmar el acta. La huelga es totalmente legal y nosotros no aceptamos su postura. En la asamblea de mayo no se aceptó la implantación del sistema DriveCam, lo que se votó fue posponer para septiembre las negociaciones», explica Patricia Prieto, la presidenta del comité de empresa.

Un "Gran Hermano"

La representante de los trabajadores asegura que el rechazo a la instalación del sistema de seguridad que quiere implantar TUA siempre ha sido unánime entre los trabajadores, que entre otras cosas lo consideran una especie de «Gran Hermano» que va a afectar a su privacidad y que sólo está pensado «para sancionar» a los conductores. «Es un control empresarial puro y duro. Si ya nos abren expedientes ahora por cualquier cosa no queremos ni pensar lo que pasará si se instala ese sistema», dice Prieto. «Además, ya tenemos cámaras en los autobuses que garantizan la seguridad de los pasajeros. Se instalaron en 2024 y le costaron al Ayuntamiento casi un millón de euros que se pagó con dinero de todos los ciudadanos», añade.

La empresa no abandona su postura. «TUA considera que los motivos planteados por los convocantes –la negativa a instalar un sistema de vigilancia y la petición de que la empresa instale aseos en suelo público– son del todo insuficientes para que se haya llegado a realizar una nueva convocatoria de huelga», reitera en su comunicado. n