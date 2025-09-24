Juan Luis Arsuaga a los empresarios asturianos: "Siento no ser sensacionalista, pero la gente no quiere implantarse chips, quiere implantarse pelo"

En una vida dedicada a seguir el rastro que los homínidos dejaron durante cientos de miles de años, la penúltima revolución tecnológica deja un poco frío al paleontólogo y codirector de Atapuerca Juan Luis Arsuaga. “Soy de los que no está tan impresionado con la inteligencia artificial, son herramientas interesantes, pero no soy sensacionalista, la gente no pide implantarse un chip, pide implantarse pelo en la cabeza; con el chip sería más inteligente el chip, no nosotros”. Eso les dijo este miércoles al centenar de empresarios asturianos reunidos por CaixaBank en un desayuno de debate y análisis organizado en el Hotel de La Reconquista de Oviedo.

No se sabe si Arsuaga, gran divulgador y observador curioso, tomó notas mentales sobre el grupo humano que le escuchaba, pero a ellos les aseguró que para conocer a la especie lo mejor es tener curiosidad y mirar alrededor, lo más cerca posible. Por eso Arsuaga (así, empezó su charla) investiga “en la playa”. “A mí me gusta la playa, disfruto y extraigo lecciones del paisaje humano, es lo más parecido a la prehistoria; estamos prácticamente desnudos, en un medio absolutamente natural, con los sentidos en tensión, en una situación bastante primitiva y divididos en grupos humanos”.

Allí se puede hacer biología social e identificar la unidad básica reproductiva y económica, la familia nuclear, las crías y dos adultos de diferente sexo, por lo general. Pero si en vez de Bilbao uno va a la playa a Puerto de Santa María, citó, ¿qué pasa con los que no van a casa a comer? “Los fines de semana vienen autobuses cargados de sevillanos. Son grupos mucho más amplios. He llegado a contar hasta cien personas, cada familia con su nevera blanca, pero agrupados en conjunto de neveras, que sería la familia extendida, es decir los abuelos, sus hijos, hijas y los cuñados”.

Luego Arsuaga hizo un repaso de algunas características de la especie: éramos negros cuando llegamos de África, tenemos uno de los cerebros proporcionalmente más grandes entre los seres vivos (en segundo lugar están los delfines) y bastante longevos (superados en proporción a su tamaño por la rata top desnuda). ¿En qué nos parecemos a los simios? En un rápido quién es quién Arsuaga fue desde los gibones, mónogamos estrictos, solo con familias nucleares (“no habría sevillanos”) hasta los bonobos, grupos promiscuos donde la jerarquía, a diferencia de los chimpancés, la ejercen las hembras, con coaliciones entre ellas que dominan el grupo y con soluciones a los conflictos a través del sexo. “Se aproxima al mito del buen salvaje, a lo mejor es el modelo del que hay que aprender”, lanzó al auditorio.

Al revés, el homo antecessor hallado en Atapuerca deja un rastro de de conflictos violentos, con casos de canibalismo. En los yacimientos investigados por Arsuaga habría también familia nuclear y extendida, y los enfrentamientos serían el resultado de la lucha por los recursos. “Igual que las familias luchan en la playa por que les atiendan en el chiringuito o aparcar antes en el parking”.

El tercer estadio, finalizó el paleontólogo, es el de las identidades suprabiológicas, simbólicas, capaces de aumentar el tamaño del grupo y la complejidad social. En la playa también se puede ver por “esa manía de ir con la camiseta del equipo de tu pueblo”. “En este mundo globalizado”, reflexionó, “más que nunca se experimenta la necesidad de pertenecer a algo no biológico, a algo cultural, mítico, simbólico y que se entere todo el mundo, como los de Bilbao, que son de Bilbao pero pueden nacer donde les dé la gana”. Pero esa última dimensión conduce también a la adscripción tribal, al tribalismo. Crece la complejidad y también los conflictos. “Ese es nuestro problema ‘number one’”, acabaría diciendo, “el tribalismo es una pesadilla, pensábamos que en el siglo XX habíamos acabado y estamos en el siglo XXI igual”.

Lo que no son problemas, o no inquietan a Arsuaga, reflexionó en respuesta a varias preguntas del público, son las cuestiones que están hoy en el centro del debate, la inmortalidad y la IA. Arsuaga desmontó los mitos: “Por más que insistan en vendernos cremas reparadoras del ADN, nada de lo que hagas tú va a modificarnos, la tecnología es la tecnología y nuestro cerebro seguirá siendo el mismo”. Lo de vivir más, como charlaban hace pocas semanas Putin y el presidente chino Xi Jinping, tampoco. “Creo que no vamos a pasar de los cien años, ni falta que hace, aunque mejorará la calidad de vida”. La Inteligencia Artificial, resumió irónico, la considera “un homenaje al ser humano”. “Resulta que puede redactar con bastante corrección, pero resulta que mi cerebro, con el consumo de una bombilla, puede resolver un problema y la central de datos que alimenta a la IA necesita consumir tanta energía y agua como la ciudad de Chicago”.

Una esperanza de despedida, Arsuaga celebró que “la tecnología siempre tiene el anhelo del ser humano”. “La globalización ha hecho que mis hijos vivian en otros países pero que yo les pueda ver en todo momento con el móvil. Y con Tínder la soledad ya no existe. Nunca estuvimos tan unidos como ahora”.