El menú del Desarme de Oviedo ya presume de interés nacional y avisa: "Queremos ser de interés internacional en 2031"

El menú de la paz ya tiene el reconocimiento de toda España y ahora ambiciona el de todo el mundo. El Desarme, la fiesta gastronómica conmemorada cada 19 de octubre en Oviedo desde 1836 con la degustación de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche, recibió este miércoles en el Teatro Real de Madrid el título de fiesta de interés turístico nacional. «Queremos ser fiesta de interés turístico internacional en 2031», proclamó el cofrade mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios tras el acto.

El concejal ovetense de Turismo, Alfredo García Quintana, fue el encargado de recoger el diploma acreditativo de manos del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, encabezando una representación integrada por miembros de la Cofradía del Desarme, la viceconsejera de Turismo el Principado, Lara Martínez y el presidente de la patronal Otea y Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Además del Desarme, Hereu entregó el título de fiestas de interés turístico nacional a la Vendimia de la Denominación de Origen Protegida de la comarca de Campo de Cariñena (Zaragoza), el Carnaval de Santoña (Cantabria), el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón (Monzón, Huesca), los Entroidos Oriente Ourensano (Ourense, Galicia) y la Semana Santa de Plasencia (Cáceres, Extremadura). Asimismo, recibieron la distinción de interés internacional las Fiestas Patronales en Honor a la Purísima Concepción de Yecla (Murcia), la Semana Santa de Badajoz (Extremadura), los Moros y Cristianos (Murcia) y la Semana Santa de Baena (Córdoba). «Son fiestas de notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico», indicó.

De esta forma, el Desarme se convirtió en una de las 164 fiestas de interés turístico nacional actuales. «Es una emoción muy profunda estar aquí y después de tanto trabajo haber conseguido este logro», apuntó Miguel Ángel de Dios, mientras que Quintana subrayó que «es un objetivo que nos habíamos marcado y sitúa al Desarme en el calendario nacional que se merece».

A juicio de la viceconsejera Lara Martínez, el de ayer fue un día «muy importante para Asturias y para Oviedo» en el que «se reconoce la tradición, la cultura y la historia del menú del Desarme». Algo que también compartió Almeida. «Es un día de orgullo e historia para el Desarme. Ya lo fue 1836 cuando se creó el menú y ahora 2025 es historia que dejamos para generaciones futuras», declaró el presidente de Hostelería de España, quien se refirió a Miguel Ángel de Dios como «gran impulsor» de lo que tanto el hostelero como García Quintana definieron como «un éxito colectivo sostenido en el tiempo». .

La delegación asturiana posó tras el acto para una foto de familia con el ministro, quien se mostró dispuesto a visitar Oviedo y probar el tradicional menú carbayón. «Me encantará poder venir y disfrutar de vuestra fiesta y vuestra cocina», dijo Hereu tras ser invitado por los cofrades para disfrutar de un menú del que aseguró «tiene proyección nacional e internacional», abriendo la puerta a la nueva distinción que la cofradía quiere alcanzar en 2031, coincidiendo con el año de la capitalidad cultural europea a la que aspira Oviedo. n