Oviedo vuelve a pulverizar su récord de población: la capital suma ya 226.872 vecinos

La capital del Principado continúa ganando vecinos de manera imparable. Los datos actualizados del padrón municipal al 31 de agosto reflejan un nuevo máximo histórico de población en la capital del Principado. En esa fecha había censados en el municipio 226.872 personas, lo que supone un aumento de 1.990 personas en los ocho primeros meses del año. Casi tres de cada cuatro de esos nuevos residentes son nacidos en países extranjeros, entre los que destaca el incremento de la colonia paraguaya en 452 personas.

La mayoría de los barrios ganan vecinos. El centro lidera el ranking de crecimiento con 222 empadronados más, seguido de cerca por Teatinos (197), Pumarín (169), La Corredoria y Vallobín (ambos con 150 habitantes más). En el lado opuesto se sitúa El Cristo, barrio golpeado por el cierre del viejo HUCA, que pierde 13 vecinos, justo los mismos que Las Campas y San Lázaro, mientras que el parque de Invierno continúa con su progresivo declive poblacional al perder once censados más.

El auge demográfico carbayón gana empaque si se mira con una perspectiva de tres años atrás. Oviedo tocó el suelo demográfico de lo que va de siglo al final de la pandemia, en agosto de 2022, cuando el padrón contabilizó 215.167 habitantes. Justo 36 meses después, en el municipio hay viviendo 11.705 personas más, lo que supone un incremento del 5,4%.

La locomotora de esta tendencia a alza está en la creciente llegada de inmigrantes provenientes en gran parte desde los países sudamericanos. Solo en lo que va de año, la población extranjera ha aumentado en 1.449 personas hasta situarse en las 24.345, una cifra que se sitúa por encima en número de habitantes de Castrillón, el séptimo concejo más poblado del Principado.

La colombiana sigue siendo la colonia más numerosa. Son ya 3.915 nacidos en ese país los que residen de manera regular en Oviedo. Por detrás se sitúa la colectividad venezolana, con 2.471 carbayones de adopción, y la rumana que, curiosamente, ve cómo su representación cae en pleno auge demográfico en 114 personas desde el 1 de enero del presente año 2025.

En ese periodo destaca el incremento del número de paraguayos residentes en la capital del Principado. De los 973 que había en enero, se ha pasado a 1.425 a finales del verano, una subida del 31,7% interpretada por los expertos en el incremento de la demanda laboral de sectores como la hostelería o los cuidados.

Desde el equipo de gobierno local consideran que este aumento poblacional continuará y se marcan como reto alcanzar los 230.000 habitantes, lo que considerarían un síntoma de la prosperidad económica de la ciudad.