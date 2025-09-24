El PSOE de Oviedo hace balance de San Mateo: “Han sido unas fiestas absolutamente sosas y aburridas; hay que cambiar el modelo”

“El alcalde (Alfredo Canteli) habó de un ‘éxito masivo de participación’, pero si estas van a seguir siendo las fiestas, nos vamos a aburrir en el futuro”. Así de rotundo se mostró esta mañana el portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llanera, al valorar las fiestas de San Mateo recientemente concluidas. Tras analizar el desarrollo de las mismas, la bancada socialista considera que se trata de “un modelo fracasado, privatizado y que no busca que la gente disfrute, si por el contrario que busca beneficiar a determinados promotores y empresarios”.

El portavoz socialista entiende que la prioridad tiene que estar en la gente. “Cuando le preguntan a la concejala de festejos (Covadonga Díaz), siempre dice que los promotores están contentos, pero ¿y los ovetenses? Ellos tienen que pagar más de 50 euros por un concierto y unos precios desorbitados por un bocadillo y una cerveza”, prosiguió. Carlos Fernández también valoró negativamente el ambiente visto en la ciudad durante estas casi dos semanas de San Mateo, sobre todo durante la semana. “La mayoría de los días las calles estaban vacías”, subrayó.

Para el PSOE, no solo las calles estaban vacías, también los conciertos principales en La Ería. “La carpa tiene una capacidad para 10.000 personas y nunca se llenó ni siquiera a la mitad. Hablo de datos objetivos”. Por ello, Fernández habla de “un modelo de fiestas mal empleado y mal enfocado”. El portavoz comparó la situación ovetense con otras localidades que también estaban en fiestas y consiguieron una afluencia notablemente superior en sus conciertos por una clave que marca la diferencia: la gratuidad de los mismos. “Europe tocó en Salamanca delante de 18.000 personas en la plaza Mayor e Izal fue a Logroño y tuvo 15.000 espectadores”.

El Partido Socialista insta a “sentarse y replantear el modelo para que haya conciertos accesibles para todos”, aunque La Ería tiene contrato en vigor para mantener los conciertos en 2026. Como alternativa, el grupo socialista propone un regreso a la plaza de la catedral, una iniciativa que sería apoyada por numerosos ovetenses. “Puede ser un buen lugar para determinados conciertos, es una realidad que La Ería no funciona y ha pinchado”.

Otra de las críticas presentes en su discurso estuvo relacionada con los chiringuitos, que “han sufrido una homogeneización hasta en el hilo musical que hacen que parezca más un centro comercial que un recinto festivo”. También comentó el portavoz socialista la situación del campo San Francisco, que, según su visión, sufre un “abuso sistemático fiesta tras fiesta”. En definitiva, Carlos Fernández concluye que “han sido unas fiestas absolutamente sosas, aburridas y creemos que el modelo debería ser consensuado entre todas las fiestas políticas”.