Así quedó la habitación arrasada por las llamas en un quinto piso de Oviedo

"Así queda la habitación de una vivienda tras un incendio totalmente desarrollado". Bomberos de Oviedo compartieron este miércoles imágenes del resultado del incendio producido la tarde del martes en un quinto piso de la calle Albéniz, en las proximidades del campus del Milán, a raíz del cual una persona tuvo que ser llevada al HUCA en ambulancia herida de consideración leve.

Los efectivos municipales explicaron que el humo salió al rellano al encontrarse la puerta abierta, pero por suerte, al ser la última planta del edificio, no afectó nada más que a la otra vivienda de la misma planta.

Un bombero señalando los efectos causados por el humo en el rellano. / BO

En las imágenes compartidas puede verse la habitación completamente arrasada por las llamas. Apenas queda la estructura metálica de un somier y también puede observarse como el rellano está totalmente negro a causa del humo.

Aunque no hubo que lamentar graves daños personales, los bomberos ven en este suceso una lección a tener en cuenta. "Ante un incendio, cierra la puerta. Si el incendio está por debajo de tu vivienda, quédate en casa, corres el riesgo de encontrarte en un ambiente hostil", explican para, seguidamente, puntualizar que "si el incendio está por encima de tu vivienda, esta no se verá afectada. Si decides salir, puede que estés colapsando la escalera cuando lleguen los servicios de emergencia. No utilices el ascensor. Llama al 112".