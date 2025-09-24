Así será la Noche Blanca de Oviedo: más de 40 localizaciones, once horas de programación, y 45 actividades

Más de 40 localizaciones de Oviedo se convertirán el 4 de octubre, y durante once horas, en escenarios de arte para acoger las 45 actividades programadas en la Noche Blanca. La decimotercera edición de la gran cita con la cultura de la capital asturiana estará impregnada del espíritu de la candidatura ovetense para ser Capital Cultural Europea del año 2031, que apoya la extensa programación diseñada por la Fundación Municipal de Cultura. “Siempre intentamos trabajar con visión europea y colaborando con diferentes entidades y artistas de otros países y este año lo reforzamos en el marco de la candidatura”, aseguró el director artístico de la Noche Blanca, José Castellano, en la presentación de la programación, que tuvo lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

En el acto, el concejal de Cultura, David Álvarez, resaltó que la Noche Blanca “supone para Oviedo un paso más en el proyecto de la capitalidad cultural” y es “una muestra más de que Oviedo es parte importante de la cultura europea y así lo damos a conocer al mundo”. Más de un centenar de artistas y profesionales de diferentes disciplinas artísticas participarán en una cita con el arte que busca que ovetenses y visitantes disfruten de la creación contemporánea, los nuevos lenguajes artísticos y la ciudad.

El recientemente rehabilitado Palacio de los Deportes inaugurará su programación cultural, que se une a la deportiva, con la actividad central de la Noche Blanca, la instalación de gran formato de luz y sonido “Pleonexie”, creada por el francés Maxime Houot y producida por el laboratorio artístico "Collectif Coin". Será el estreno en España y la segunda vez que se presenta la instalación lumínica cinética en Europa, tras Grenoble (Francia).

“Es una instalación audiovisual muy grande, que necesita unos espacios muy concretos en cuanto a dimensiones y creímos que el Palacio de los Deportes era el espacio adecuado para mostrarlo”, aseguró Castellano. Junto al Palacio de los Deportes también debuta como escenario el Archivo Histórico de Asturias, con una jam session, y la Junta General del Principado, donde se organizarán visitas nocturnas.

Otras sedes repiten como el Museo de Bellas Artes, en Museo Arqueológico o el Monasterio de San Pelayo, que abre la comunidad de monjas benedictinas para disfrutar de los cantos de vísperas y completas y de una visita a varias dependencias en una de las actividades que registra mayor afluencia año tras año. El director de cine Álex de la Iglesia compartirá con el escritor Edu Galán “un recorrido por sus ‘Asesinatos favoritos’ de la historia del cine”, indicó Castellano.

En la antigua fábrica de armas de La Vega habrá dos actividades: el proyecto-manifiesto “Algunos presagios de deseo para una noche en blanco”, de la compañía Hors Champs, de la coreógrafa Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante, y “Voces de la fábrica”, que dará voz a los que trabajaron en el complejo industrial. Una actividad de observación astronómica en la plaza de la Cruz Roja o la visita a la muestra de Eduardo Chillida instalada en la Sala de exposiciones del Banco Sabadell-Herrero entre las 17.00 y las 01.00 horas forman parte también de la programación. Todas las actividades son gratuitas.