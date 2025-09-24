El traslado de Minas se completa en tres semanas con la reubicación de los laboratorios en Mieres

El traslado de los equipos de los laboratorios del edificio de la antigua sede de la Escuela de Minas al campus de Mieres ya está en marcha. La Universidad de Oviedo ha contratado a la empresa Mudanzas Flippers Internacional para la mudanza. Sus camiones ya han iniciado el trasvase del material de investigación y está previsto que finalice a mediados de octubre, según afirma la institución académica asturiana. Culminará entonces el traslado de Minas de Oviedo al campus de Mieres.

Las titulaciones de la antigua sede de la calle Independencia se imparten en el campus de Barredo desde el curso 2023-2024 tras el polémico traslado que acabó en los tribunales. El contrato para trasladar los equipos de los laboratorios de Minas, licitado por 120.500 euros, fue adjudicado finalmente con una rebaja del 70 por ciento. Tres empresas presentaron ofertas, pero una fue excluida por no presentar la documentación requerida.

El material que se lleva incluye tanto los equipos de laboratorio como el mobiliario, enseres, libros, útiles de laboratorio y otros elementos necesarios para completar el traslado de las titulaciones. Antes de iniciarse la reubicación se iniciaron las obras de reforma en la Escuela Politécnica de Mieres para habilitar los laboratorios donde docentes e investigadores realizaban las prácticas en la antigua Escuela de Minas. Esta actuación, impulsada por la Universidad de Oviedo, cuesta 514.250 euros.

Taresco Ingeniería y Construcción es la empresa encargada de acometer los trabajos para habilitar los laboratorios en el campus de Mieres. La superficie afectada por las obras que se ejecutan para habilitar cinco nuevos laboratorios se acerca a los 800 metros cuadrados. El más pequeño ocupa 103 metros cuadrados y 172 el de mayores dimensiones. El lugar elegido por la institución académica asturiana para este nuevo uso es la parte superior del garaje norte del edificio científico-tecnológico, que está comunicada con la zona docente.

El inmueble de la calle Independencia que fue la sede de Minas se convertirá en el edificio de gobierno de la Universidad de Oviedo. Está previsto que la institución académica asturiana unifique sus espacios administrativos centrales, ubicados actualmente en cinco emplazamientos. Tienen su sede actualmente en inmuebles de las calles Principado, González Besada, Palacio de Quirós, el callejón del edificio histórico y el Rectorado.