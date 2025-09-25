Adjudicado un millón en obras para mejorar doce céntricas calles

Una inversión de un millón de euros contribuirá a sacar brillo en el próximo medio a una docena de céntricas y transitadas calles del casco urbano. El Ayuntamiento acaba de adjudicar a la empresa Arposa 60, la misma que ejecuta los trabajos de reforma de la avenida de Galicia, el contrato que incluye mejoras de diferente naturaleza, pues van desde asfaltados hasta rebajes de bordillos y rehabilitaciones de aceras.

Las calles elegidas para estas obras son Marqués de Pidal, Ventura Rodríguez, Arquitecto Reguera, Independencia, Alonso de Quintanilla, Caveda, Martínez Vigil, Santa Susana, Julián Clavería, Ingeniero Marquina, la avenida de Santander y la calle Campoamor. En Marqués de Pidal no se tocará la calzada, pues la misma ha sido renovada recientemente. La obra consistirá en hacer rebajes de vados, renovar aceras y bordillos y ampliar la acera frente al colegio de La Milagrosa.

También se renovarán las aceras en la calle Santa Susana y se sustituirán los adoquinados de la calle Campoamor e Ingeniero Marquina por pavimento de hormigón armado, mientras que en Martínez Vigil se prevén renovar todos los pavimentos y bordillos, además de demoler un bordillo que delimita el aparcamiento en línea pintado sobre una calzada que no necesita reparación.