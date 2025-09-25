Alessio Bax, cierre de lujo en el Auditorio para el primer festival de piano Joaquín Achúcarro

Cierre por todo lo alto del primer festival de piano Joaquín Achúcarro con dos de sus talentosos alumnos, ya consagrados como figuras internacionales. Ayer fue el turno del italiano Alessio Bax tras el dúo del día anterior con su esposa Lucille Chung, y el público pudo disfrutar de otro programa a la altura de esta nueva cita en el calendario ovetense. En la sala de cámara del Auditorio se pudo escuchar desde el dios Bach, "padre de todas las músicas", hasta dos hitos del piano como Chopin y Rachmaninoff, para concluir con el vascofrancés Ravel y celebrar el 150 aniversario de su nacimiento en Ciboure.

Verdadera celebración pianística la de Alessio Bax, "calentando dedos" con el Preludio y fuga nº 4 de "El Clave Bien Temperado", más ese cinematográfico Concierto de oboe de Alessandro Marcello que "Mein Gott" transcribió y Bax reinterpretó sus tres movimientos en plenitud sonora. Si el lunes Chung hizo una paráfrasis verdiana de Liszt, ayer otro virtuoso de manos gigantes como Rachmaninoff con sus "Variaciones sobre un Tema de Corelli", más magia barroca de cine enlazada por el último romántico que fue el ruso, con el pianista italiano desplegando talento y musicalidad, la técnica al servicio de lo escrito para cerrar y centrar la segunda parte con una Vocalise conmovedora tras el "mastodonte".

Chopin no puede faltar cuando se habla del piano y la Balada nº 4 es un monumento donde Bax volcó la pasión, dolor y vigor en una elegante versión plena de matices.

Ravel como el mejor colofón con la orquesta pianística y aires del Cantábrico, olas de mar chicha a galerna y un magnífico Alessio Bax del que su maestro ya "previno" al público. Y no defraudó. Qué mejor, además de refinado, regalo para despedirse: tras las cuatro manos en compañía del martes, solo la mano izquierda del Preludio de Scriabin. Escuela de talentos de este "hijo adoptivo" del bilbaíno medio carbayón.