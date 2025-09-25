Álex de la Iglesia, invitado estrella para la Noche Blanca de Oviedo: así será la participación del cineasta en la gran cita cultural

La Noche Blanca de Oviedo volverá a llenar la ciudad de cultura, creatividad y diversión el próximo 4 de octubre con un programa que este año incluye 45 actividades repartidas en 40 escenarios. Entre los numerosos eventos, destaca la presencia del reconocido cineasta Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965), que protagonizará la actividad "Mis asesinatos favoritos", acompañado del escritor Edu Galán (Oviedo, 1980).

De la Iglesia, uno de los directores más singulares del cine español, es conocido por su humor negro, su gusto por lo grotesco y su pasión por el exceso, cualidades que le han convertido en un autor de culto dentro y fuera de España. A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, como Goya y León de Plata en el Festival de Venecia, y ha hecho del asesinato —siempre en pantalla— una de sus señas de identidad más celebradas.

En esta sesión, que tendrá lugar en el Teatro Filarmónica (C/ Mendizábal 3) de 21:00 a 22:00 horas, el cineasta compartirá con el público un recorrido por algunos de los asesinatos más memorables de la historia del cine. La velada combina referencias cinéfilas, guiños sangrientos y carcajadas nerviosas, en un encuentro que promete poner al público entre el miedo y la fascinación.

El cierre del acto será tan interactivo como inquietante: se abrirá una votación comunitaria para decidir cuál es el crimen más memorable y sangriento del cine, en la que los asistentes decidirán, entre risas y sobresaltos, quién sobrevive en esta peculiar clasificación de asesinatos.

Dentro de un programa que abarca música, teatro, danza, cine y otras disciplinas, la participación de Álex de la Iglesia subraya el carácter multicultural y diverso de la Noche Blanca de Oviedo, un evento que transforma la ciudad en un gran escenario abierto a la creatividad y la participación de todos los públicos.

La decimotercera edición de la gran cita con la cultura de la capital asturiana, que durará once horas, estará impregnada del espíritu de la candidatura ovetense para ser Capital Cultural Europea del año 2031, que apoya la extensa programación diseñada por la Fundación Municipal de Cultura. “Siempre intentamos trabajar con visión europea y colaborando con diferentes entidades y artistas de otros países y este año lo reforzamos en el marco de la candidatura”, aseguró el director artístico de la Noche Blanca, José Castellano, en la presentación de la programación, que tuvo lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

En el acto, el concejal de Cultura, David Álvarez, resaltó que la Noche Blanca “supone para Oviedo un paso más en el proyecto de la capitalidad cultural” y es “una muestra más de que Oviedo es parte importante de la cultura europea y así lo damos a conocer al mundo”. Más de un centenar de artistas y profesionales de diferentes disciplinas artísticas participarán en una cita con el arte que busca que ovetenses y visitantes disfruten de la creación contemporánea, los nuevos lenguajes artísticos y la ciudad.

El recientemente rehabilitado Palacio de los Deportes inaugurará su programación cultural, que se une a la deportiva, con la actividad central de la Noche Blanca, la instalación de gran formato de luz y sonido “Pleonexie”, creada por el francés Maxime Houot y producida por el laboratorio artístico "Collectif Coin". Será el estreno en España y la segunda vez que se presenta la instalación lumínica cinética en Europa, tras Grenoble (Francia).

“Es una instalación audiovisual muy grande, que necesita unos espacios muy concretos en cuanto a dimensiones y creímos que el Palacio de los Deportes era el espacio adecuado para mostrarlo”, aseguró Castellano. Junto al Palacio de los Deportes también debuta como escenario el Archivo Histórico de Asturias, con una jam session, y la Junta General del Principado, donde se organizarán visitas nocturnas.

Otras sedes repiten como el Museo de Bellas Artes, en Museo Arqueológico o el Monasterio de San Pelayo, que abre la comunidad de monjas benedictinas para disfrutar de los cantos de vísperas y completas y de una visita a varias dependencias en una de las actividades que registra mayor afluencia año tras año.

En la antigua fábrica de armas de La Vega habrá dos actividades: el proyecto-manifiesto “Algunos presagios de deseo para una noche en blanco”, de la compañía Hors Champs, de la coreógrafa Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante, y “Voces de la fábrica”, que dará voz a los que trabajaron en el complejo industrial. Una actividad de observación astronómica en la plaza de la Cruz Roja o la visita a la muestra de Eduardo Chillida instalada en la Sala de exposiciones del Banco Sabadell-Herrero entre las 17.00 y las 01.00 horas forman parte también de la programación. Todas las actividades son gratuitas.