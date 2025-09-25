El asturiano empezará a impartirse este curso en la Escuela de Idiomas

El Principado anunció ayer el inicio de los trámites para ofertar por primera vez la enseñanza de lengua asturiana en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). El estreno tendrá lugar este curso académico 2025-2026, en la modalidad presencial, en la escuela de Oviedo.

La consejería de Educación publicó en el portal Educastur la convocatoria y el calendario de este proceso extraordinario de admisión de alumnado. El plazo de presentación de solicitudes está ya abierto y se cerrará el lunes.

Las listas provisionales se publicarán el 1 de octubre, con dos días para presentar alegaciones, mientras que el lunes 6 de octubre se publicarán las listas definitivas. Por último, el periodo de matriculación estará abierto del 6 al 8 de octubre, ambos inclusive.

La introducción del asturiano en estos centros se llevará a cabo este curso en los niveles básicos A1 y A2, el intermedio B1 y el avanzado C1. Y el próximo año está prevista la incorporación del nivel intermedio B2. La oferta formativa inicial constará de cuatro grupos -uno por cada nivel-, con una ratio máxima de 25 estudiantes por grupo.