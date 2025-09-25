Al banquillo los dos acusados de atracar un estanco de Oviedo con un cuchillo jamonero y dar una patada en la cabeza a un cliente
Los procesados, de 37 y 56 años y que fueron detenidos horas después en un bloque de pisos cercano, se enfrentan a penas de hasta 5 años
La tarde del pasado 3 de septiembre en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo acabó en susto mayúsculo para la trabajadora de un estanco y para un cliente que, sin saberlo, entró en el peor momento posible al local. Dos hombres, uno de 37 años y otro de 56, habían decidido asaltar el establecimiento a punta de cuchillo. Hoy la Fiscalía les pide penas de hasta cinco años de cárcel, y será mañana, viernes, cuando se sienten en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital asturiana.
Los hechos, según el Ministerio Público, se produjeron sobre las siete y media de la tarde. Con el negocio abierto al público, uno de los acusados hacía las veces de “vigilante” desde la puerta, mientras el otro entraba blandiendo un cuchillo “de considerables dimensiones” y se dirigía de forma amenazante a la empleada. Bajo la intimidación, la mujer entregó 2.000 euros de la caja, que acabaron en una mochila. No satisfecho, el asaltante obligó a la dependienta a acompañarle al almacén, donde se llevó además cinco cartones de tabaco, todo ello mientras le ordenaba no mirarle a la cara.
Fue entonces cuando un cliente decidió entrar a comprar, encontrándose con la escena del atraco. El acusado más joven le ordenó tirarse al suelo y, una vez el hombre obedeció, le propinó una patada en la cabeza que lo dejó aturdido. El cliente acabaría en el HUCA, donde le diagnosticaron latigazo y contractura cervical.
Con el botín en la mochila y el cuchillo aún en la mano, los atracadores huyeron del local, pero su libertad apenas duró unas horas. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía lograron localizarlos en un piso de la calle Catedrático Leopoldo Alas Hijo. Allí encontraron 499,63 euros, los cartones de tabaco y el arma blanca empleada en el asalto.
Ahora, la Fiscalía califica los hechos como un delito de robo con violencia y un delito de lesiones. Para el acusado de 1988, al que además aplica la agravante de reincidencia, pide cinco años de prisión y tres meses de multa con cuota diaria de seis euros. Para el otro procesado, solicita cuatro años y medio de cárcel. Ambos, además, deberán hacer frente al pago de las costas judiciales.
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido
- Herido un repartidor en Oviedo tras impactar contra un coche y explotar la batería de su bicicleta
- Vuelta de tuerca en un suceso que conmocionó a La Corredoria: la Policía Científica exculpa a 'Oscarín' y dice que el 'Viejo Leo' se suicidó