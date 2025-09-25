Comprar casa en Oviedo cuesta un 6% menos que la media nacional y el alquiler es casi un 12% más barato

Oviedo se mantiene como una de las capitales más baratas de España para vivir, especialmente en lo que respecta a la vivienda. Según el último índice elaborado por Kelisto.es, el precio de compra de una casa en la ciudad es un 6,1% inferior a la media nacional, mientras que alquilar resulta un 11,8% más barato que en el conjunto del país.

La capital asturiana aparece así en el puesto 50 del ranking nacional de coste de vida, con un nivel de precios global un 11,18% inferior al promedio. Solo Lugo y Zamora resultan más asequibles que la ciudad carbayona.

No obstante, el informe revela también los contrastes tan característicos de Oviedo: a pesar de que tener una casa o alquilar resulta más accesible que en la mayoría de capitales, el combustible y el ocio no son tan baratos. El estudio sitúa a la ciudad como la tercera más cara del país para llenar el depósito de gasolina y la cuarta en precio de las entradas de cine.

En el lado positivo, los hogares ovetenses disfrutan de facturas más ligeras en luz y gas, además de precios moderados en productos básicos como el pan o la cerveza. Con una renta media de 36.134 euros por hogar, los ovetenses cuentan con ingresos ligeramente por encima de la media nacional, lo que refuerza la posición de la capital como una ciudad asequible para vivir en comparación con los grandes núcleos urbanos españoles.