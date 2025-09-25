La Escuela Municipal de Salud presenta sus cursos en la calle Pelayo
PELAYO MÉNDEZ
Este viernes, entre las 16.00 y las 20.00 horas, se realizará la puesta de largo de los cursos de la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Oviedo en la calle Pelayo, frente al teatro Campoamor. Los miembros de la Escuela Municipal de Salud, encargados de la organización de estos eventos, darán a conocer las actividades y talleres que desarrollarán este curso 2025-26. Para esta jornada inaugural, la organización instalará unas carpas en las que los diferentes colegios profesionales del ámbito sanitario expondrán su colaboración con la Escuela municipal. Además, estos expertos ofrecerán revisiones y consultas médicas a pie de calle, totalmente gratuitas, para todos los ciudadanos que quieran visitar el evento.
"Animamos a todos los ciudadanos a que se acerquen a esta actividad el próximo viernes por la tarde, en la que pondremos los recursos de salud pública que gestionamos desde el Ayuntamiento a disposición de todos los ovetenses", comentó la concejala de Salud Pública, Lourdes García, animando a la gente a participar en la jornada. n
