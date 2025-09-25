Irene Díaz: "Investigar no solo es producir conocimiento, es devolver sonrisas"

"No sólo es producir conocimientos, hay que devolver sonrisas", con esa brevedad resumió Irene Díaz, una de las responsables de los departamentos de investigación de la Universidad de Oviedo, la trascendencia que tiene el papel del investigador en la lucha contra enfermedades pediátricas. Participó, junto a otras personalidades del campo científico, en un acto dedicado a la divulgación sobre la investigación del cáncer infantil que tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo durante la tarde de ayer. En este mismo evento, la Asociación Galbán premió a Sara Herrero, alumna de la Universidad de Oviedo, por su Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre el coste extra que supone para el entorno familiar el impacto del cáncer.

El acto comenzó con unas breves presentaciones y una superficial entrada en materia, orquestada por los primeros ponentes de la mesa. Todos ellos destacaron la importancia que tiene mantener el interés por la investigación entre las nuevas generaciones de estudiantes, el premio que entregaron al final del acto es una muestra de su compromiso con este tema. "Es muy importante la confianza en la investigación, para que el conocimiento universitario salga de los laboratorios y se convierta en esperanza para las familias", aseguró Díaz.

Conchita Saavedra, Consejera de Salud del Principado de Asturias, también estuvo presente en este evento y, durante su intervención, quiso dejar claro que "la docencia es una parte muy importante de la sanidad, siempre hay que preguntarse qué se puede mejorar". Destacó la importancia que tiene la existencia de asociaciones como Galbán y concluyó afirmando que "queda mucho camino por delante, siempre debemos intentar avanzar lo máximo posible".

Isabel Quirós fue otra de las grandes protagonistas de la tarde. El año pasado su proyecto para investigar el glioma pediátrico de alto grado, un tipo de tumor cerebral poco común, fue el ganador del concurso Galbán. Ayer, después de meses de trabajo y cooperación con la organización, pudo presentar los primeros avances ante los asistentes. Mostró conclusiones, habló de variables a tratar y comentó las ideas que tienen para seguir con la investigación de cara a este curso. Antes de despedirse, anunció que van a empezar a experimentar con animales y que están colaborando con investigadores de la prestigiosa Universidad de Cambridge.

El evento se cerró con la entrega del primer premio Carlos López-Otín a Sara Herrero. Al galardón se presentaron cuatro trabajos de fin de grado, tres de ellos de UniOvi, y, de cara a ediciones venideras, esperan empezar a recibir tesis doctorales. Herrero recibió una placa con el logo de Galbán y un premio económico de 500 euros. El resto de participantes se llevaron un diploma a casa.

Lennart Koch, Presidente de la Asociación Galbán, despidió el acto anunciando que el próximo proyecto financiado por su entidad se anunciará antes de Navidades. Felicitó a todos los participantes por su trabajo y agradeció a todas los colaboradores. Ya tienen en mente poner el foco en los cuidados paliativos pediátricos y reforzar el programa de aquellos jóvenes que superaron la enfermedad.