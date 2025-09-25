IU valora oponerse a las ordenanzas fiscales del PP: "No nos gustan"

La sintonía entre PP e IU a nivel municipal corre peligro a la hora de votar las ordenanzas fiscales del próximo año. La coalición de izquierdas anunció este miércoles que está valorando votar en contra del proyecto planteado por el PP al considerar que no cumplen con sus aspiraciones políticas de oposición constructiva. "Son un ejercicio de inmovilismo fiscal que no nos gusta", manifestó ayer el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

El portavoz y el edil de Alejandro Suárez anunciaron que presentarán enmiendas que vienen a corregir unas ordenanzas que "se vuelven a presentar con un criterio de estabilidad que podría decirse de estancamiento".

El grupo de la oposición afirma echar de menos "una mayor sensibilidad en materias como la Zona de Bajas Emisiones o el plan de movilidad sostenible y echan en falta un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas que lleven más de un año vacías.

Llamazares y Suárez plantean una docena de enmiendas que tienen por objetivo "promover una fiscalidad progresiva y sostenible" en el Ayuntamiento. La coalición plantea, entre otros puntos, bajar el IBI general y subir el diferencial, cambios en la tasa de recogida de basuras, una nueva regulación de las tasas por estacionamiento de vehículos adaptado a la Zona de Bajas Emisiones, mantener el precio público del servicio de ayuda a domicilio y aplicar un menor incremento en la tarifa de la Escuela de Artes Plásticas y Escénicas. Otras dos modificaciones plantean mantener los precios de 2025 en servicios de alcantarillado y en el suministro de agua potable. n