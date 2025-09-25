Luis Chillida, en una de las grandes exposiciones de la temporada en Asturias: "Mi padre pensaba con el lápiz en la mano"

Contaba esta mañana en Oviedo Luis Chillida, séptimo de los ocho hijos del artista vasco Eduardo Chillida y actual presidente de la Fundación que vela por su obra y su legado, que su padre “vivía más de las preguntas que de las respuestas, por eso nunca tuvo un desarrollo teórico de su obra”. Prefería dejarlo todo a la interpretación del espectador y mientras él seguía haciéndose preguntas en el papel, muy meditadas y con mucha calma: “Mi padre pensaba con el lápiz en la mano”. Para obligarse a hacerlo de una manera reflexiva, siendo diestro dibujaba con la izquierda. “El dibujo era el hilo conductor de la obra de mi padre”, admitió su hijo Luis.

Al dibujo precisamente está dedicada la exposición “Eduardo Chillida. La presencia del vacío”, organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo y comisariada por la historiadora del Arte Alicia Vallina, que hoy al medio día ha sido inaugurada en la sala SabadellHerrero, en Oviedo.

Con ella regresa a Asturias la obra de Eduardo Chillida 21 años después de la exposición que se pudo ver en la misma sala en 2004, entonces en colaboración con la Universidad de Oviedo. En los años 90 hubo otra anterior, en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón, como recodó la comisaria de “La presencia del vacío”. “Oviedo para mi padre y mi familia ha sido un lugar muy querido”, reconoció su hijo Luis, y se remontó, en ese vínculo con la región, a la concesión del premio “Príncipe de Asturias” de las Artes a su padre en 1987, uno de sus “primeros grandes reconocimientos a nivel nacional”, cuando su obra ya había recibido muchos más en otros países.

Alicia Vallina agradeció la colaboración de la familia de Eduardo Chillida en la producción de “La presencia del vacío” y reconoció en Pilar Benlzunce, la esposa del artista, y Carmen Juantegui, su madre, dos pilares decisivos de su biografía y su obra.

Vallina ha seleccionado para esta exposición dedicada al dibujo 60 obras, con las que quedan representadas sus principales series. Empieza con el dibujo de una cierva, en la que ella ve una representación del “misticismo primitivo de la zona norte” y una referencia al “origen del arte”. Luego siguen los dibujos de la serie que dedicó a las manos, sus gravitaciones en papel, algunos libros de artista, entre ellos una colaboración con Joan Brossa, otro dedicado al filósofo griego Parménides y otro más a Bach, cuya música solía acompañar sus jornadas de trabajo en el estudio. También hay algunas esculturas que sirven de apoyo a la obra en papel y fotografías del artista.

La comisaria de la exposición explicó el sentido del título, “La presencia del vacío”, en alusión a la importancia que Chillida daba no solo a la materia de la obra sino a ese vacío que la sostenía. “Cada vez que veo sus obras me sumerjo un poquito más en ellas. Me permiten reflexionar sobre el arte y sobre cómo es un espacio abierto para la tolerancia, el respeto, la convivencia y la paz”, admitió. Vallina tiene a Eduardo Chillida, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1981, por un sabio y, ahora más que nunca, encuentra certeza en sus palabras: “El horizonte era la patria común de todos los hombres, decía”.

A la inauguración de la exposición, uno de los acontecimientos artísticos de la temporada en Asturias, asistió el director general de SabadellHerrero, Pablo Junceda. “No sé si es la mejor exposición que se ha presentado en la sala, pero sí de las mejores, un auténtico lujo para Asturias”, admitió. Destacó el hecho de que esta ocasión sea la segunda colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, ahondando en la determinación de abrir la sala a la colaboración con otras instituciones. También él citó a Chillida, recordó cómo decía de su obra que “cada vez tenía más la sensación de que era una sucesión de infinitos errores” y expresó su satisfacción por “poder dedicar tiempo a la cultura en este mundo en el que estamos rodeados de números”.

El concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, David Álvarez, aludió al propósito de la institución de sacar adelante una “política expositiva marcada por la singularidad y la relevancia”, que encaja a la perfección con la propuesta sobre la obra de Chillida con la que Alicia Vallina los “sedujo”. En la organización de la exposición, la Fundación de Cultura ovetense ha contado con la colaboración de Chillida Leku, la Fundación Chillida-Pilar Belzunce y la galería Hauser&Wirth.

Tanto Pablo Junceda como David Álvarez hicieron mención expresa a la aspiración de Oviedo a convertirse en Capital Europea de la Cultura y el director del SabadellHerrero brindó toda su colaboración al Ayuntamiento de Oviedo para sacar adelante la candidatura.

“Eduardo Chillida. La presencia del vacío” permanecerá abierta al público en la sala del SabadellHerrero hasta el 14 de diciembre y puede visitarse, gratuitamente, de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y días festivos de 11.00 a 14.00. Los martes estará cerrada.