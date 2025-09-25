Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo acoge las VII Jornadas de Psicología Jurídica

L. B.

Oviedo

La Facultad de Psicología de Oviedo acoge entre hoy y el sábado las VII Jornadas de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España. La conferencia inaugural de la cita, que se celebra a las 18.30 horas, correrá a cargo del catedrático Antonio Andrés Pueyo y llevará por título "Inteligencia Artificial (IA) y la Psicología Jurídica y Forense: una aproximación prospectiva".

Previamente, a las 17.30 horas, las jornadas serán inauguradas por el Rector, Ignacio Villaverde, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro y el edil de Seguridad, José Ramón Prado, entre otras autoridades.

