"Oviedo prohíbe un acto en memoria de los niños asesinados en Gaza", denuncia IU
"Es una indecencia y una inmoralidad que no debemos permitir la ciudadanía de Oviedo", asegura el edil Alejandro Suárez
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo denunció este jueves "la decisión del equipo de gobierno local" de impedir la celebración de un acto previsto para este sábado 27 de septiembre en recuerdo de la infancia asesinada en Gaza. La iniciativa, según explica la coalición de izquierdas, consistía en la lectura pública de los nombres de las víctimas y se había solicitado su realización en distintos puntos céntricos de la ciudad, como la Plaza de la Catedral, el Paseo de los Álamos o la Plaza de la Escandalera.
A juicio de IU, la negativa municipal carece de justificación y “responde a un trasfondo xenófobo y racista inaceptable en una institución pública”. La formación exige la rectificación inmediata de la decisión y reclama saber “quién dio la orden expresa de impedir el acto y bajo qué argumentos”.
“Prohibir un acto para leer los nombres de niños y niñas asesinados en Gaza es una indecencia y una inmoralidad que no debemos permitir la ciudadanía de Oviedo”, declaró el concejal Alejandro Suárez, quien considera que el veto sitúa a la derecha local “en una posición de complicidad tácita con un genocidio y el exterminio sistemático del pueblo palestino”.
Para IU, el Ayuntamiento de Oviedo ha vetado un acto de memoria y denuncia pacífica de un crimen atroz y, con ello, ha intentado “silenciar la solidaridad y la denuncia de crímenes contra la humanidad”.
