Preocupación en Vox por la entrega de material didáctico a las escuelinas

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, reclama al equipo de gobierno local que garantice el suministro de material didáctico a las escuelas infantiles, y muestra su «preocupación» por la situación del contrato de suministro. «Desconocemos con qué material han comenzado el curso los alumnos», indicó. Desde el ejecutivo local se afirma, sin embargo, que el suministro de material para las escuelas infantiles «está absolutamente garantizado ya sea vía contrato con licitación o vía contrato menor».

Señala Vox que en julio se licitó el contrato de suministro de material didáctico para las escuelas infantiles de Oviedo, y el 7 de agosto «se propuso adjudicarlo a una empresa, con la condición de que se completara la documentación requerida para proceder a la formalización del contrato». Sin embargo, añade, «un mes después, el 4 de septiembre, al no haberse recibido la documentación solicitada, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa hasta no emitir informe».

Falta de planificación

La paralización de la adjudicación se produjo, indicó el gobierno local, debido a que el material que aportaba la empresa no era el adecuado. Vox denuncia que ha alertado en numerosas ocasiones que «la falta de previsión y planificación de este equipo de gobierno a la hora de licitar contratos la están pagando nuestros vecinos».

Sostiene Peralta que la concejalía responsable «tenía previsto, según el Plan anual de contratación para 2025, licitar este contrato el 1 de abril de 2025», pero «fue tramitado más de tres meses después». «Pese a que el cumplimiento del plan no es obligatorio, no podemos entender como la planificación que emite cada concejalía no se ajusta a la realidad», añade. n