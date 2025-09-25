El programa en residencias de Ópera Oviedo, finalista en unos premios europeos

El programa "ÉRASE una vez la lírica: el uso de la música para mejorar el bienestar de los adultos mayores", impulsado por Ópera de Oviedo y la Consejería de Derechos Sociales para mejorar la calidad de vida de usuarios de residencias en el Principado acaba de ser seleccionado como finalista en los European Social Services Awards 2025. En noviembre se conocerán los proyectos ganadores.