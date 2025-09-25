Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa en residencias de Ópera Oviedo, finalista en unos premios europeos

ch. n.

Oviedo

El programa "ÉRASE una vez la lírica: el uso de la música para mejorar el bienestar de los adultos mayores", impulsado por Ópera de Oviedo y la Consejería de Derechos Sociales para mejorar la calidad de vida de usuarios de residencias en el Principado acaba de ser seleccionado como finalista en los European Social Services Awards 2025. En noviembre se conocerán los proyectos ganadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents